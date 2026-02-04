Tổng điều tra kinh tế năm 2026: Tạo dữ liệu cho mô hình tăng trưởng mới

Trong bối cảnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển với không gian mở rộng, quy mô kinh tế ngày càng đa dạng, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ nhằm phản ánh đầy đủ thực trạng nền kinh tế mà còn tạo nền tảng dữ liệu tin cậy cho đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển bền vững của địa phương.

Xã Bình Xuyên tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra kinh tế năm 2026, quyết tâm hoàn thành đúng lộ trình.

Phú Thọ đang từng bước khẳng định vai trò, vị thế mới trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, sau khi hoàn thành việc hợp nhất đơn vị hành chính vào giữa năm 2025, tỉnh Phú Thọ được mở rộng không gian phát triển, nâng tầm vị thế, trở thành cầu nối giao thương quan trọng giữa vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng.

Hiện nay, tỉnh có diện tích tự nhiên 9.361,38km2, dân số khoảng 3,7 triệu người, với 148 đơn vị hành chính gồm 19 phường và 129 xã. Trên địa bàn tỉnh có khoảng 26.211 doanh nghiệp đang hoạt động, 163.755 hộ kinh doanh cá thể, cùng hơn 2.000 hiệp hội, cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

Quy mô, cơ cấu nền kinh tế ngày càng mở rộng, đa dạng và năng động, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một hệ thống dữ liệu thống kê đầy đủ, chính xác và kịp thời để phục vụ công tác quản lý, điều hành và hoạch định chính sách trong giai đoạn phát triển mới.

Trước tình hình đó, tỉnh Phú Thọ thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026. Đây là cuộc điều tra thống kê có quy mô lớn, phạm vi rộng, đối tượng đa dạng, được tổ chức theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thu thập thông tin toàn diện về doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh cá thể, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội và các cơ sở tôn giáo - tín ngưỡng trên địa bàn. Kết quả tổng điều tra là căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng nền kinh tế, cung cấp cơ sở dữ liệu đầu vào cho việc xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn Phú Thọ được triển khai tại 5.124 địa bàn điều tra, với sự tham gia của 3.056 điều tra viên, thực hiện theo hai giai đoạn. Thời gian thu thập thông tin giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào ngày 10/3/2026, giai đoạn 2 diễn ra từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4/2026.

Với sự quyết tâm cao độ, Ban Chỉ đạo các cấp, chính quyền địa phương, các sở, ngành và nhất là lực lượng điều tra viên, giám sát viên đã vào cuộc tích cực, bám sát phương án, kế hoạch được phê duyệt, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để thu thập thông tin. Ngành Thống kê tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương trong công tác tuyển chọn, tập huấn điều tra viên; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra.

Công tác điều tra, thu thập thông tin ở phường Thống Nhất nhận được sự hợp tác, hưởng ứng tích cực của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể.

Tính đến ngày 27/1/2026, công tác thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả bước đầu. Toàn tỉnh đã thu thập thông tin của 32.721 trên tổng số 160.928 cơ sở, đạt khoảng 20,3% kế hoạch. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm của các cấp, các ngành và lực lượng điều tra viên ngay từ những ngày đầu triển khai, đồng thời phản ánh sự hợp tác, hưởng ứng tích cực của các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, tổ chức và cơ sở tôn giáo trên địa bàn.

Trong quá trình triển khai, công tác điều tra cơ bản bảo đảm đúng phương án, quy trình nghiệp vụ, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong thu thập, giám sát và kiểm soát dữ liệu, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và độ chính xác của thông tin. Đây là tiền đề quan trọng để Phú Thọ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành cuộc Tổng điều tra đúng kế hoạch, bảo đảm đầy đủ, toàn diện và tin cậy nguồn dữ liệu phục vụ đánh giá thực trạng kinh tế – xã hội và xây dựng các định hướng phát triển mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Phú Thọ, việc ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành Thống kê mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn chặt với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Thông qua cuộc điều tra, tỉnh sẽ có được bức tranh toàn diện, khách quan về cơ cấu các ngành kinh tế, quy mô và hiệu quả sản xuất - kinh doanh, mức độ ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cũng như sự phân bố không gian của các cơ sở kinh tế. Đây chính là “nguồn dữ liệu gốc” để lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết sách phù hợp, sát thực tiễn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng lĩnh vực.

Với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng điều tra viên và sự đồng thuận, hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn tỉnh đã, đang và tiếp tục được triển khai đúng tiến độ, đúng quy trình, đạt chất lượng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương và thành công chung của cả nước.

Lê Minh