Phú Thọ tháo rào cản, mở tương lai

Sau sáp nhập, Phú Thọ được nhìn nhận là tỉnh giàu tiềm năng về vị trí, lịch sử và dư địa phát triển. Song cũng như không ít địa phương lân cận khác, tỉnh phải đối mặt với những “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nơi rào cản thể chế, thủ tục và tư duy quản lý cũ làm chậm nhịp đi lên.

Trong bối cảnh cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Phú Thọ đã lựa chọn một hướng đi rõ ràng: Tháo gỡ rào cản từ gốc, bắt đầu từ thể chế và cách thức thực thi để mở ra tương lai phát triển bền vững.

Với những chủ trương, quyết sách đúng đắn và kịp thời của Trung ương, của tỉnh, các doanh nghiệp Phú Thọ đứng trước cơ hội lớn để bứt phá vươn xa. (Ảnh: Sản phẩm công nghệ cao của Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech - KCN Thăng Long Vĩnh Phúc được thị trường đón nhận).

Thực tiễn cho thấy, rào cản lớn nhất không nằm ở điều kiện tự nhiên hay nguồn lực xã hội, mà nằm ở những quy định chồng chéo, thủ tục kéo dài và tư duy quản lý nặng về kiểm soát. Khi thể chế chưa đủ thông thoáng, người dám nghĩ, dám làm dễ chùn bước, còn doanh nghiệp thì mất nhiều thời gian, chi phí để vượt qua các “cửa ải” hành chính.

Nhận diện rõ điều đó, tỉnh đã đặt cải cách thể chế và cải cách hành chính vào vị trí trung tâm trong điều hành. Không dừng ở việc rà soát văn bản, tỉnh tập trung vào khâu tổ chức thực thi, coi đây là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển làm thước đo đánh giá cán bộ. Cải cách thể chế không còn là khẩu hiệu, mà được cụ thể hóa bằng những cam kết hành động rõ ràng, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Năm 2025, tỉnh tập trung rà soát, cắt giảm mạnh thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật và điều kiện kinh doanh theo tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương. Việc chuẩn hóa quy trình, số hóa hồ sơ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã giúp nhiều thủ tục trước đây mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng, nay được giải quyết nhanh gọn, minh bạch hơn. Thực tiễn cho thấy, khi rào cản thủ tục được gỡ bỏ, niềm tin của người dân và doanh nghiệp được khơi thông, dòng vốn và ý tưởng đầu tư bắt đầu dịch chuyển.

Ví dụ dễ nhận thấy là trong lĩnh vực đầu tư - xây dựng. Những vướng mắc kéo dài liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, thẩm định dự án đang được tỉnh xử lý theo hướng đối thoại, đồng hành cùng nhà đầu tư, thay vì chỉ dừng ở kiểm soát hành chính. Cách làm này không chỉ tháo gỡ từng dự án cụ thể, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Khi môi trường đầu tư trở nên rõ ràng, nhất quán và có thể dự đoán được, dòng vốn xã hội bắt đầu dịch chuyển mạnh mẽ hơn, đặc biệt vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng logistics và đô thị.

Song song với đó, tỉnh chú trọng phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ hạ tầng, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Đây được xem là bước đi quan trọng để Phú Thọ mở rộng không gian phát triển, thu hút các dự án có chất lượng, giá trị gia tăng cao, từng bước nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực.

Cải cách thủ tục hành chính theo phương châm đồng hành để phục vụ người dân, doanh nghiệp là điểm nhấn của Phú Thọ thời gian qua

Một trong những chuyển động rõ nét nữa là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Việc chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã góp phần giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư, đất đai, đăng ký kinh doanh, trước đây mất hàng tuần, thậm chí hàng tháng, nay được xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn.

Quan trọng hơn, cải cách hành chính ở Phú Thọ không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà là sự thay đổi cách ứng xử của bộ máy công quyền. Thay vì “đúng quy trình nhưng chậm”, tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động phối hợp, giải quyết công việc theo tinh thần đồng hành, tháo gỡ khó khăn ngay từ đầu. Điều này giúp giảm tình trạng hồ sơ bị chuyển qua chuyển lại, tạo tâm lý yên tâm cho nhà đầu tư khi tìm hiểu, triển khai dự án tại địa phương.

Tháo rào cản thể chế là điều kiện cần, nhưng điều kiện đủ để Phú Thọ bứt phá chính là kích hoạt các động lực tăng trưởng mới. Trong định hướng phát triển thời gian tới, tỉnh xác định kinh tế tư nhân là một trong những trụ cột quan trọng, là “xương sống” của nền kinh tế địa phương. Hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được triển khai theo hướng thực chất hơn, từ tiếp cận đất đai, vốn tín dụng đến đào tạo nhân lực và chuyển đổi số.

Thay vì dàn trải, Phú Thọ lựa chọn tập trung vào những lĩnh vực có lợi thế so sánh như công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, dịch vụ du lịch gắn với văn hóa - lịch sử và kinh tế xanh. Việc phát triển các khu, cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ hạ tầng, thân thiện môi trường đang mở ra không gian phát triển mới, giảm dần sự phụ thuộc vào mô hình tăng trưởng truyền thống.

Song song với đó, cải cách trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cũng được coi là một dạng “tháo rào cản mềm” nhưng có ý nghĩa lâu dài. Khi áp lực thành tích được điều chỉnh, khi kỹ năng, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng được đặt đúng vị trí, Phú Thọ đang từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế hiện đại.

Điểm đáng chú ý trong quá trình tháo gỡ rào cản ở Phú Thọ không chỉ nằm ở chính sách, mà ở sự thay đổi tư duy của đội ngũ thực thi. Khi người đứng đầu dám chịu trách nhiệm, dám quyết và dám làm vì lợi ích chung, bộ máy vận hành thông suốt hơn, hiệu quả hơn. Đó cũng là lúc cải cách thể chế thực sự đi vào đời sống, chứ không dừng lại trên văn bản.

Phú Thọ đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị mình trong không gian phát triển vùng và quốc gia. Việc tháo bỏ những rào cản kéo dài nhiều năm không chỉ giúp giải phóng nguồn lực, mà còn mở ra một tương lai phát triển bền vững, nơi tăng trưởng kinh tế gắn chặt với tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Khi rào cản được gỡ, con đường phía trước sẽ rộng hơn. Với những gì đang được triển khai, Phú Thọ cho thấy quyết tâm không đứng ngoài dòng chảy đổi mới, mà chủ động bước lên, nắm bắt cơ hội để đi xa hơn trong chặng đường phát triển mới.

Quang Nam