Đáp ứng hàng hóa cho mùa mua sắm dịp Tết

Nhằm đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, nhất là dịp cận Tết Nguyên đán 2026, tại một số siêu thị như: GO!, Co.opmart trên địa bàn phường Vĩnh Phúc; Vĩnh Yên hay các chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi trong tỉnh cảnh mua, bán trở nên sôi động. Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân mà còn cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của các doanh nghiệp và địa phương trong công tác bình ổn thị trường dịp Tết.
Siêu thị Go! chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng.
Nguồn cung dồi dào, đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân, nhất là mặt hàng rau xanh.
Khu vực kinh doanh hải sản tươi sống luôn sẵn hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Quầy hàng hoa quả phong phú phục vụ nhu cầu mua sắm, biếu tặng của người dân trong những ngày giáp Tết.
Những sản phẩm có gắn linh vật ngựa sống động đã bắt nhịp xu thế thị trường, nhất là thị trường Tết rất hút khách.
Đa dạng các sản phẩm bánh kẹo ở Siêu thị Co.opmart thu hút người dân lựa chọn chuẩn bị cho Tết cổ truyền.
Bên cạnh những siêu thị lớn với nguồn hàng phong phú thì các cửa hàng bán lẻ tại Chợ Vĩnh Yên ngày càng hút khách bởi sự thuận tiện, chất lượng và phong cách phục vụ nhiệt tình, chu đáo.
Mứt Tết được bày bán đa dạng tại siêu thị WinMart xã Yên Lãng thu hút người dân lựa chọn mua.
Gạo, mì chính, muối và các sản phẩm khác được bày bán nhiều tại siêu thị An Phú phục vụ nhu cầu người dân.
Dương Chung
