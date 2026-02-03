Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 1.800 tỷ đồng

Năm 2025, tổng sản lượng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh Phú Thọ đạt trên 203 nghìn tấn, tổng giá trị đạt 1.791 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.

Trong tổng sản lượng xuất khẩu, các doanh nghiệp đóng góp hơn 170 nghìn tấn sản phẩm, đạt giá trị xuất khẩu khoảng 860 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở xuất khẩu nông sản cũng đạt kết quả khả quan với 32 nghìn tấn sản phẩm, mang lại giá trị xuất khẩu khoảng 931 tỷ đồng.

Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 1.800 tỷ đồng

Sản phẩm xoài đông lạnh của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân, phường Thống Nhất xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh tiếp tục là những sản phẩm nông sản thế mạnh. Trong đó, chè chiếm tỷ trọng lớn với gần 30 nghìn tấn, xuất khẩu sang các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan... Ngoài ra, tỉnh xuất khẩu 557 tấn măng các loại sang thị trường Hà Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc; 909 tấn rau củ muối sang thị trường Nhật Bản; 582 tấn quế và bột quế sang các nước Ba Lan, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia; 53 tấn bưởi sang thị trường Anh, Mỹ...

Bên cạnh các mặt hàng chủ lực, nhiều sản phẩm nông sản khác cũng được xuất khẩu như: ớt, hoa hồi, mía, xoài đông lạnh..., góp phần đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kết quả xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong năm 2025 cho thấy sự nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nông sản địa phương trên thị trường xuất khẩu.

Khánh Duy


Khánh Duy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thủy sản thị trường Nhật Bản Sản phẩm Phát triển kinh tế Kết quả Sản lượng Nông sản Trung Quốc Tăng trưởng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hoa đào Long Ân

Hoa đào Long Ân
2026-02-03 09:19:00

baophutho.vn Làng hoa đào Long Ân, phường Phú Thọ bước vào vụ Tết với gần 180 hộ tham gia sản xuất, nổi tiếng với thương hiệu đào thế, mang lại thu nhập...

Chuyển mình đón kỷ nguyên mới

Chuyển mình đón kỷ nguyên mới
2026-02-03 06:49:00

baophutho.vn Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV trên tất cả các lĩnh vực. Với vị...

Năng động Tam Hồng

Năng động Tam Hồng
2026-02-02 15:20:00

baophutho.vn Năm 2025 khép lại trong bối cảnh nhiều biến động, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu mới từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp....

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long