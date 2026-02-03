Tổng giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt gần 1.800 tỷ đồng

Năm 2025, tổng sản lượng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của tỉnh Phú Thọ đạt trên 203 nghìn tấn, tổng giá trị đạt 1.791 tỷ đồng. Kết quả này cho thấy hoạt động xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương.

Trong tổng sản lượng xuất khẩu, các doanh nghiệp đóng góp hơn 170 nghìn tấn sản phẩm, đạt giá trị xuất khẩu khoảng 860 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ sở xuất khẩu nông sản cũng đạt kết quả khả quan với 32 nghìn tấn sản phẩm, mang lại giá trị xuất khẩu khoảng 931 tỷ đồng.

Sản phẩm xoài đông lạnh của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân, phường Thống Nhất xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh tiếp tục là những sản phẩm nông sản thế mạnh. Trong đó, chè chiếm tỷ trọng lớn với gần 30 nghìn tấn, xuất khẩu sang các thị trường như Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan... Ngoài ra, tỉnh xuất khẩu 557 tấn măng các loại sang thị trường Hà Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc; 909 tấn rau củ muối sang thị trường Nhật Bản; 582 tấn quế và bột quế sang các nước Ba Lan, Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Campuchia; 53 tấn bưởi sang thị trường Anh, Mỹ...

Bên cạnh các mặt hàng chủ lực, nhiều sản phẩm nông sản khác cũng được xuất khẩu như: ớt, hoa hồi, mía, xoài đông lạnh..., góp phần đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Kết quả xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong năm 2025 cho thấy sự nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của nông sản địa phương trên thị trường xuất khẩu.

Khánh Duy