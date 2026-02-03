Chuyển mình đón kỷ nguyên mới

Năm 2026 là năm đầu tiên cả nước thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV trên tất cả các lĩnh vực. Với vị thế“trụ đỡ” vững chắc và động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ngành Nông nghiệp sẽ tập trung vào các giải pháp chính như tăng cường chuyển đổi số, xanh hóa và ứng dụng công nghệ cao. Trọng tâm là phát triển đa giá trị (nông nghiệp, dịch vụ, du lịch), nâng cao năng suất, chất lượng và minh bạch hóa trách nhiệm sản xuất.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn OCOP, sản phẩm cam Cao Phong, xã Cao Phong đã nâng được giá thành sản phẩm lên gần 20% so với trước.

Tăng trưởng ổn định

Mục tiêu phát triển “Tam nông” trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng không chỉ là một kế hoạch kinh tế thuần túy mà còn là một chiến lược tổng thể nhằm định hình lại diện mạo quốc gia trong kỷ nguyên mới. Nội dung này thể hiện sự chuyển dịch mạnh mẽ về tư duy lý luận, nơi nông nghiệp được “định vị” phải phát triển dựa trên nền tảng sinh thái và công nghệ thay vì khai thác tài nguyên thô như trước đây. Việc nhấn mạnh vào tính “hiệu quả” và “bền vững” cho thấy tầm nhìn dài hạn của Đảng trong việc giải quyết bài toán biến đổi khí hậu và những biến động của thị trường toàn cầu. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là ba “mũi giáp công” then chốt để tạo ra giá trị gia tăng đột phá, đưa nông sản Việt Nam vươn xa trên bản đồ chuỗi cung ứng thế giới.

Sau hợp nhất, tỉnh Phú Thọ có nền sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, đa dạng và phong phú, có tiềm năng lớn trong phát triển nông nghiệp hiện đại theo hướng hàng hóa, tập trung, công nghệ cao. Sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020-2025 dịch chuyển theo hướng an toàn, tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm; tăng trưởng bình quân ước đạt 3,6%/năm. Tăng trưởng giá trị tăng thêm nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 3,29% , đóng góp 0,37 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP toàn tỉnh. Trong đó, một số cây trồng, vật nuôi nằm trong top đầu toàn quốc như: Chè, lợn, chăn nuôi gia cầm...

Một số sản phẩm nông nghiệp đáp ứng tốt yêu cầu, tiêu chuẩn các thị trường xuất khẩu như gỗ và sản phẩm từ gỗ, chuối, chè, thanh long ruột đỏ... Giá trị sản xuất bình quân ước đạt hơn 162 triệu đồng/ha đất canh tác . Sản phẩm OCOP từng bước được nâng cao giá trị; đến nay, toàn tỉnh có 689 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên (trong đó có 6 sản phẩm hạng 5 sao), tăng 567 sản phẩm so năm 2020. Các chương trình mục tiêu quốc gia như Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững được quan tâm thực hiện chủ động, đạt kết quả cao, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm bình quân 0,94%/năm.

Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 686 vùng trồng trọt tập trung với quy mô gần 83 nghìn ha, trong đó nhiều vùng đạt chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ; cấp và quản lý 766 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 10 nghìn ha phục vụ nội tiêu và xuất khẩu, 4 mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu. Tính riêng năm 2025, tổng sản lượng sản phẩm trồng trọt được xuất khẩu khoảng hơn 15.100 tấn, trị giá xuất khẩu khoảng hơn 511tỷ đồng

Những kết quả đó cho thấy ngành Nông nghiệp của tỉnh nhà đang từng bước phát triển ổn định theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa và bền vững.

Vững bước vào kỷ nguyên mới

Việc triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế tư nhân tạo ra những luồng sinh khí mới trong sản xuất nông nghiệp hiện đại. Tư duy sản xuất nông nghiệp đang từng bước được thay thế bởi tư duy kinh tế nông nghiệp. Người nông đân đã quan tâm đến nhu cầu của thị trường, sản xuất cái thị trường cần chứ không còn tập quán sản xuất cái mình có. Song hành với sự đổi mới về kinh tế là một cuộc cách mạng về diện mạo nông thôn, nơi dự thảo đặt ra yêu cầu xây dựng những miền quê không chỉ hiện đại về hạ tầng mà còn phồn vinh và hạnh phúc về đời sống tinh thần. Khái niệm nông thôn mới trong giai đoạn tới được mở rộng sang cả các khía cạnh dịch vụ xã hội chất lượng cao, tiệm cận với tiêu chuẩn đô thị .

Ông Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường khẳng định: Giai đoạn 2025-20230, ngành Nông nghiệp và Môi trường xác định rõ các mục tiêu: Phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững, sinh thái theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn và giá trị cao gắn với xây dựng NTM hiện đại, nông dân văn minh. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hình thức tổ chức sản xuất: Chuyển mạnh từ xây dựng các “chuỗi cung ứng nông sản” sang phát triển các “chuỗi giá trị ngành hàng”. Duy trì và phát triển các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn; các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, đặc sản, hữu cơ, theo tiêu chuẩn an toàn, hữu cơ, tuần hoàn; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản chủ lực. Quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đẩy mạnh huy động nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn; hoàn thiện chính sách về nông nghiệp và môi trường

Để có thể phát triển mạnh, bền vững, xứng với tiềm năng, ngành Nông nghiệp cần xác định đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái và kinh tế tuần hoàn là con đường tất yếu để phát triển bền vững. Việc ứng dụng các mô hình nông nghiệp tuần hoàn và tận dụng triệt để phế phụ phẩm làm đầu vào cho các chuỗi sản xuất khác giúp giảm chi phí, bớt lệ thuộc vào vật tư nhập khẩu. Đồng thời, tích hợp nông nghiệp với du lịch nông thôn và bảo tồn di sản là giải pháp tạo ra không gian sống bền vững. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt việc áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tất cả quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản đóng vai trò then chốt để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Quân Lâm