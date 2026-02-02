Thọ Văn bứt phá từ những tuyến đường nông thôn

Những ngày này, không khí lao động khẩn trương, rộn ràng đang lan tỏa trên tuyến đường từ khu 4 đi Đá Nằm, xã Thọ Văn. Tuyến đường dài hơn 700m đang được đổ bê tông cứng hóa, dần hiện lên rõ nét, thay thế lối đi đất nhỏ hẹp, lầy lội trước đây. Công trình không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, mà còn thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương trong phát triển giao thông nông thôn, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tuyến đường giao thông nông thôn từ khu 4 đi Đá Nằm đang được đổ bê tông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển nông sản.

Thọ Văn là xã có địa bàn rộng, dân cư phân bố ở nhiều khu; trước đây không ít tuyến đường nhỏ hẹp, xuống cấp, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Nhận thức rõ vai trò của giao thông “đi trước một bước”, những năm qua, xã đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ, bền vững.

Đến nay, diện mạo giao thông của xã đã có nhiều thay đổi rõ rệt. Tổng chiều dài các tuyến giao thông đường bộ trên địa bàn xã gần 150km. Đến nay, gần 10km tuyến đường trục xã được cứng hóa, đảm bảo kết nối thuận lợi giữa trung tâm xã với các khu dân cư và vùng lân cận. Đường trục thôn đạt gần 50km, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện hơn.

Hệ thống đường ngõ xóm cũng được quan tâm đầu tư với gần 40km đã được bê tông hóa, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, sạch đẹp và khang trang hơn. Đường nội đồng đạt gần 5km, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa đồng ruộng.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Trưởng phòng Kinh tế xã Thọ Văn cho biết, việc phát triển giao thông nông thôn luôn được xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Xã tập trung rà soát, ưu tiên đầu tư các tuyến đường thiết yếu, có tính kết nối cao, phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân. Quá trình triển khai luôn thực hiện theo phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, đảm bảo công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tế của từng khu dân cư.

Theo đồng chí Trưởng phòng Kinh tế xã, ngoài nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên, xã đã tích cực vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí để cùng chung tay làm đường. Nhiều hộ dân tự nguyện tháo dỡ tường rào, công trình phụ, mở rộng mặt đường mà không đòi hỏi đền bù. Chính sự đồng thuận cao trong Nhân dân đã giúp các công trình được triển khai thuận lợi, tiết kiệm chi phí và sớm đưa vào sử dụng.

Tuyến đường giao thông nông thôn từ khu 4 xã đi Đá Nằm dài hơn 700m đang được đổ bê tông cứng hóa là một ví dụ cụ thể. Trước đây, tuyến đường này chủ yếu là đường đất, mặt đường hẹp, gồ ghề, mùa mưa trơn trượt, việc đi lại và vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Sau khi được đưa vào kế hoạch đầu tư, chính quyền xã đã phối hợp với khu dân cư tổ chức họp dân, thống nhất phương án, huy động sự đóng góp của người dân để cùng thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Hòa, người dân khu 4 phấn khởi chia sẻ: “Bà con mong mỏi con đường này từ lâu. Trước kia, mỗi lần chở nông sản rất vất vả, trời mưa thì lầy lội, xe máy còn khó đi. Nay được Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân cùng góp công, góp của, hiến đất làm đường bê tông nên việc đi lại, buôn bán thuận lợi hơn nhiều”.

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, hệ thống giao thông được nâng cấp còn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Khi đường sá thông suốt, việc vận chuyển vật tư nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, phát triển chăn nuôi, trồng trọt hàng hóa quy mô lớn trở nên thuận lợi. Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Các tuyến đường nội đồng được cứng hóa đã giúp máy móc có thể vào tận ruộng, giảm sức lao động thủ công, tiết kiệm thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, giao thông thuận lợi cũng tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa dễ dàng hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thời gian tới, xã tiếp tục rà soát, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường đã xây dựng, đồng thời từng bước đầu tư hoàn thiện những đoạn còn lại, nhất là các tuyến đường liên thôn, đường sản xuất. Mục tiêu là xây dựng hệ thống giao thông nông thôn đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt của Nhân dân trong giai đoạn mới.

Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, ý thức giữ gìn, bảo vệ đường giao thông của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Nhiều khu dân cư tự quản tốt, thường xuyên dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, không lấn chiếm lòng, lề đường. Những con đường bê tông sạch đẹp, hai bên là hàng rào cây xanh, hoa nở rực rỡ đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở nhiều thôn, xóm của Thọ Văn.

Từ những con đường đất nhỏ hẹp năm nào, đến nay Thọ Văn đã từng bước hình thành mạng lưới giao thông nông thôn khang trang, thuận tiện. Những con đường mới không chỉ nối dài các khu dân cư, mà còn nối gần hơn khoảng cách phát triển giữa các vùng, mở ra nhiều cơ hội mới cho người dân. Sự đổi thay ấy chính là nền tảng vững chắc để Thọ Văn tiếp tục vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoàng Hương