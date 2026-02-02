Năng động Tam Hồng

Năm 2025 khép lại trong bối cảnh nhiều biến động, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và yêu cầu mới từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trước những thách thức đó, xã Tam Hồng thể hiện tinh thần điều hành chủ động, linh hoạt và quyết liệt, kịp thời thích ứng với tình hình thực tiễn, duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân.

Sau sáp nhập, Tam Hồng trở thành địa phương có quy mô dân số hơn 40.000 người với 31 thôn dân cư, diện tích tự nhiên 22,6km2. Khối lượng công việc lớn, yêu cầu quản lý ngày càng cao, song chính trong giai đoạn đặc biệt này, dấu ấn của sự thống nhất trong lãnh đạo, điều hành và đồng thuận xã hội đã tạo nên một năm phát triển tương đối toàn diện.

Làng nghề mộc Lũng Hạ (Tam Hồng) mang lại lợi nhuận tới 60 tỷ đồng mỗi năm cho người dân địa phương.

Điểm nhấn nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội năm 2025 của Tam Hồng là mức tăng trưởng GRDP đạt khoảng 11%, trong khi không ít địa phương còn gặp khó khăn. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng mạnh công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Công nghiệp - xây dựng chiếm tới 51,5%, dịch vụ đạt 34%, cho thấy hướng đi đúng trong khai thác lợi thế vùng và liên kết không gian phát triển.

Trong nông nghiệp, dù chịu tác động nặng nề của thiên tai, bão lũ và dịch bệnh trên đàn vật nuôi, Tam Hồng vẫn duy trì được sản xuất ổn định. Hơn 3.000 ha cây trồng được gieo trồng, sản lượng lương thực đạt trên 13.000 tấn. Các mô hình lúa chất lượng cao, nuôi cá thâm canh, tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tiếp tục được triển khai, tạo tiền đề cho chuyển dịch sang sản xuất nông nghiệp bền vững hơn.

Chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tuy gặp nhiều thách thức do dịch tả lợn châu Phi và mưa bão kéo dài, song chính quyền xã đã chủ động kiểm soát, khoanh vùng, hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, hạn chế tối đa tác động lan rộng. Đây là minh chứng rõ nét cho vai trò điều hành sát thực tiễn, không buông lỏng trước rủi ro.

Ở lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Tam Hồng nổi lên như một điểm sáng của khu vực với các làng nghề truyền thống duy trì hoạt động ổn định, đặc biệt là nghề mộc Lũng Hạ, tái chế nhựa Đông Mẫu, chế biến bông sợi thôn Gia.

Riêng làng nghề mộc Lũng Hạ đóng góp trên 60 tỷ đồng mỗi năm, thu nhập bình quân của nhiều hộ đạt trên 100 triệu đồng. Cùng với đó, công tác quy hoạch và chuẩn bị hạ tầng cho các khu, cụm công nghiệp như Yên Lạc, Đồng Sóc - Yên Lạc, Cụm công nghiệp làng nghề Yên Phương đang mở ra dư địa tăng trưởng mới.

Với nghề tái chế nhựa, nhiều người dân thôn Đông Mẫu (xã Tam Hồng) có điều kiện xây nhà cửa khang trang, cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần.

Thương mại - dịch vụ tiếp tục khởi sắc, hệ thống chợ nông thôn, cửa hàng tiện ích, dịch vụ vận tải phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân và khu vực lân cận, góp phần cải thiện rõ rệt đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Song hành với tăng trưởng kinh tế, Tam Hồng đặc biệt chú trọng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, coi đây là nền tảng cho phát triển lâu dài. Giáo dục tiếp tục được đầu tư, toàn xã có 8/11 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được giữ vững. Y tế cơ sở được củng cố sau sáp nhập, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%, trẻ em được tiêm chủng đầy đủ đạt 100%.

Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng yếu thế được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 0,36%, phản ánh nỗ lực bền bỉ trong công tác giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân.

Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục lan tỏa sâu rộng. Nhiều thôn đạt chuẩn kiểu mẫu, thôn thông minh, diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, môi trường sống từng bước được cải thiện dù vẫn còn những áp lực lớn từ rác thải sinh hoạt và làng nghề.

Một điểm sáng khác của Tam Hồng trong năm 2025 là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử lý trên môi trường mạng; gần 100% văn bản được ký số; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 95%. Việc duy trì “trạng thái xanh” trên Cổng dịch vụ công quốc gia không chỉ là chỉ tiêu kỹ thuật, mà còn phản ánh tinh thần phục vụ người dân ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch.

Chuyển đổi số không dừng ở chính quyền, mà từng bước lan tỏa sang kinh tế - xã hội, từ thanh toán không dùng tiền mặt, hóa đơn điện tử đến sổ sức khỏe điện tử, học bạ điện tử, dữ liệu đất đai được số hóa đồng bộ. Đây chính là nền tảng quan trọng để Tam Hồng bứt phá trong giai đoạn tới.

Bước sang năm 2026, xã Tam Hồng xác định mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng trên 11,5%, thu ngân sách khoảng 154 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã đạt trên 600 tỷ đồng. Địa phương tiếp tục tập trung phát triển công nghiệp - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng đô thị và nông thôn; bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Từ những kết quả đạt được, Tam Hồng khẳng định rõ tinh thần chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành. Đây chính là động lực nội sinh quan trọng để địa phương giữ vững đà phát triển, từng bước bứt phá, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quang Nam