Toàn tỉnh có trên 3,1 nghìn ha bưởi sản xuất theo hướng an toàn

Hiện nay, toàn tỉnh có 11,7 nghìn ha trồng bưởi, trong đó trên 10,8 nghìn ha đang cho thu hoạch, với sản lượng ước đạt gần 178 nghìn tấn, tăng 8,8 nghìn tấn so với năm 2024. Cùng với đó, toàn tỉnh đã hình thành 172 vùng sản xuất bưởi tập trung với tổng diện tích khoảng 7,8 nghìn ha.

Hiện nay, bưởi tiếp tục khẳng định là một trong những cây trồng chủ lực, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh. Đáng chú ý, diện tích bưởi sản xuất theo hướng an toàn đạt trên 3,1 nghìn ha, chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng diện tích trồng bưởi. Trong đó, gần 2 nghìn ha đã được chứng nhận VietGAP; 58ha sản xuất theo hướng hữu cơ và 102ha được chứng nhận GlobalGAP. Việc mở rộng diện tích sản xuất an toàn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của bưởi trên thị trường.

Nhiều diện tích bưởi trên địa bàn xã Bằng Luân được sản xuất theo hướng an toàn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế, thu nhập cho người dân.

Thực tế cho thấy, đẩy mạnh sản xuất bưởi theo hướng an toàn đã tạo điều kiện mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Quan trọng hơn, đây được đánh giá là giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm phát triển cây bưởi theo hướng bền vững, ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để phát triển vùng sản xuất bưởi theo hướng an toàn, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng cường xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với áp dụng quy trình canh tác an toàn, truy xuất nguồn gốc và liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục định hướng phát triển cây bưởi theo hướng an toàn, bền vững; khuyến khích nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới và các quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, từng bước mở rộng diện tích đạt các tiêu chuẩn chất lượng trong nước và quốc tế.

Khánh Duy