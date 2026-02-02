Tân Đức chủ động nguồn rau an toàn phục vụ Tết

Những ngày này, thành viên của HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ rau an toàn Tân Đức, phường Việt Trì đang tất bật chăm sóc các loại rau xanh để kịp đưa ra thị trường vào dịp Tết cổ truyền. Với lợi thế nằm ở ven sông Hồng và kinh nghiệm trồng rau lâu năm, Tân Đức là một trong những địa phương đi đầu trong mô hình trồng rau sạch, rau an toàn tại tỉnh Phú Thọ.

Người dân làng rau Tân Đức chăm sóc rau xanh

Hiện nay, HTX thu hút được hơn 270 hộ tham gia sản xuất rau an toàn với tổng diện tích gần 30ha, trong đó có trên 20ha chuyên sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn của VietGAP. Bình quân mỗi ngày HTX cung cấp cho thị trường khoảng 8-10 tấn rau an toàn, được đóng gói, có mã QR đầy đủ. Anh Nguyễn Văn Đại cho biết: Gia đình tôi có 500m2 chuyên trồng rau, nhưng trước đây giá cả hay bấp bênh, năm nào thời tiết thuận lợi được mùa thì lại mất giá và ngược lại. Kể từ khi tham gia vào HTX, giá bán rau đã ổn định và tăng cao hơn trước. Đặc biệt, việc tiêu thụ rất thuận tiện, giờ chỉ lo không có đủ rau sạch để cung cấp cho thị trường và không bao giờ bị ế.

Gia đình chị Cao Thị Hoan có diện tích rộng hơn với 900m2, trong đó chị trồng đủ các loại rau như: Su su lấy rau, lấy quả, rau bí, rau thơm, đậu các loại, mùng tơi, rau dền... chị chia sẻ: Mùa nào, thức ấy, rau gì gia đình tôi cũng có để bán. Trồng được bao nhiêu là có người vào tận nhà thu mua, trừ chi phí mỗi năm cũng thu về khoảng gần 50 triệu đồng. Đặc biệt là vào dịp Tết cổ truyền, đã có thương lái đặt sẵn các loại rau và chúng tôi chỉ việc gieo trồng theo đơn. Đến ngày thu hoạch họ đến tận nơi thu mua.

Áp dụng biện pháp chăm sóc an toàn, hạn chế sử dụng thuốc BVTV ở làng rau Tân Đức.

Thời điểm này, các hộ trồng rau ở Tân Đức đang tập trung chăm sóc các loại rau được tiêu thụ mạnh vào dịp Tết như: Súp lơ, cà chua, su hào, đậu cô ve, rau gia vị... Để bảo đảm các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và cạnh tranh hiệu quả, người trồng rau ở Tân Đức rất chú trọng đến việc áp dụng sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP.

Một trong những cách làm được nhiều bà con áp dụng là tăng cường các biện pháp diệt trừ sâu bệnh bằng phương pháp thủ công hoặc bón phân sinh học. Trong đó, khâu làm đất luôn được chú trọng kỹ càng. Sau mỗi vụ, hầu như nhà nào cũng dành khoảng thời gian nhất định để phơi đất, cho đất nghỉ trước khi bắt đầu vụ mới.

Sau đó, đất được cày ải, bón vôi khử khuẩn, làm tươi xốp và hạn chế được mầm bệnh, giúp cây phát triển tốt; đồng thời giảm được chi phí. Nhờ vậy, sản phẩm rau của địa phương được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh tín nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc HTX cho biết: Nếu so sánh với trước đây, việc trồng rau an toàn chi phí cao hơn so với bình thường do giá cả vật tư, đặc biệt là các loại phân bón, dầu sinh học rất đắt. Do đó, thời gian đầu đưa ra thị trường rau khó tiêu thụ hơn vì người tiêu dùng chưa biết đến thương hiệu rau sạch. Tuy nhiên, do nhu cầu rau sạch, rau an toàn của người tiêu dùng ngày càng cao, nên đến nay rau Tân Đức đã được người tiêu dùng lựa chọn và đánh giá cao về chất lượng. Để chuẩn bị nguồn rau phục vụ dịp Tết được phong phú, ngay từ giữa tháng 10 âm lịch, các hộ đã tập trung làm đất, xuống giống cho lứa rau cuối cùng của năm. Hi vọng thời tiết thuận lợi để thu hoạch rau màu đảm bảo chất lượng và được giá.

Người dân Tân Đức thu hoạch rau để cung cấp cho thị trường.

Đến nay, sản phẩm rau an toàn Tân Đức đã có thương hiệu với nhãn mác, bao bì và được tiêu thụ và quản lý theo hệ thống. Tại nhiều chợ trên địa bàn thành phố đã có địa điểm chính thức để giao dịch, tiêu thụ; các nhóm sản xuất rau an toàn được làm chủ hoặc tham gia làm chủ ít nhất một địa điểm giao dịch và tiêu thụ rau an toàn tại một chợ trong thành phố, góp phần đưa sản phẩm rau an toàn tới người tiêu dùng.

Một mùa Xuân mới lại sắp đến, trên cánh đồng rau, những người nông dân Tân Đức vẫn đang miệt mài làm cỏ, tưới nước, chăm sóc rau, với hy vọng sẽ cho vụ mùa bội thu, qua đó, góp phần đem đến một cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình...

Quân Lâm