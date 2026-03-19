Diamond thân thiện với môi trường để phát triển bền vững

Thay vì đánh đổi hệ sinh thái để lấy tăng trưởng, Công ty TNHH Công nghiệp Diamond (Diamond), Khu công nghiệp Khai Quang (phường Vĩnh Phúc) chọn hướng đi bền vững, coi việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là chiến lược nền tảng để doanh nghiệp tự tin hội nhập và vươn xa.

Môi trường làm việc thân thiện là một trong những yếu tố giúp Công ty TNHH Công nghiệp Diamond ngày càng phát triển, vươn xa.

Xác định phát triển thân thiện với môi trường là trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, là chìa khóa để hội nhập, phát triển bền vững. Vì vậy, trong chiến lược phát triển của mình Diamond - doanh nghiệp 100% vốn Đài Loan (Trung Quốc) chuyên sản xuất, gia công thép ống, thép thanh kéo lạnh thành hình chính xác cao, phục vụ trong lĩnh vực cơ khí, linh kiện ô tô, xe máy... chọn hướng đi bền vững, coi việc bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm.

Hiệu quả của chiến lược đúng đắn này được minh chứng sống động bằng những con số ấn tượng. Hằng năm, sản lượng thép các loại của Diamond đạt khoảng 14.000 tấn, doanh thu đạt hơn 500 tỷ đồng; giải quyết việc làm ổn định cho 135 lao động, thu nhập bình quân đạt hơn 12 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

Cụ thể hóa cam kết bảo vệ môi trường, ngay từ khi thành lập (năm 2008) Diamond đã đầu tư nguồn lực lớn để hiện đại hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thay vì sử dụng các công nghệ cũ tiêu tốn nguyên vật liệu, Diamond đã nhập khẩu các dây chuyền sản xuất tiên tiến, tối ưu hóa mô hình tổ chức và thiết bị máy móc phù hợp với từng giai đoạn để tiết kiệm năng lượng tối đa.

Cùng với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và quản lý sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 50001:2018 về năng lượng, ISO 9001:2015 về chất lượng và chứng chỉ IATF 16949 đã tạo nên một bộ khung quản trị môi trường vững chắc, giúp Diamond kiểm soát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến khâu xử lý phế phẩm, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.

Điểm sáng trong bức tranh bảo vệ môi trường ở Diamond chính là hệ thống xử lý nước thải công nghiệp được đầu tư bài bản, quy mô với công nghệ vận hành hiện đại và khoa học. Toàn bộ nguồn nước phát sinh từ quá trình sản xuất đều được dẫn về hệ thống lắng lọc đa tầng thông qua nhiều bể chứa lớn nhỏ.

Tại đây, các tạp chất và hóa chất được xử lý triệt để, khi các thông số quan trắc đạt ngưỡng an toàn theo quy chuẩn Việt Nam mới được kết nối vào mạng lưới nước thải chung của khu công nghiệp. Đối với các chất thải nguy hại phát sinh đặc thù từ ngành thép, Diamond thực hiện quy trình phân loại nghiêm ngặt tại nguồn và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị môi trường chuyên trách để thu gom, xử lý đúng quy định.

Bên cạnh đó, các vấn đề về bụi, khí thải và tiếng ồn vốn là nỗi lo của các doanh nghiệp cơ khí nặng cũng được Diamond giải quyết bằng hệ thống hút bụi và vận hành các công trình giảm thiểu tiếng ồn hiệu quả, đồng thời thực hiện đo quan trắc theo định kỳ 2 lần/năm để duy trì môi trường làm việc đạt chuẩn an toàn vệ sinh lao động.

Công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Diamond thường xuyên kiểm tra hệ thống xử lý nước thải đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả.

Song, yếu tố làm nên sự khác biệt thực sự của Diamond không chỉ nằm ở máy móc hay công nghệ, mà chính là văn hóa doanh nghiệp xanh được xây dựng từ ý thức của mỗi cá nhân. Tại đây, bảo vệ môi trường đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, được cụ thể hóa bằng việc xếp loại khen thưởng. Mỗi công nhân đều ý thức được rằng, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, tiết kiệm nguyên nhiên liệu và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sức khỏe của chính mình và đồng nghiệp.

Nhờ môi trường làm việc văn minh, thân thiện Diamond đã thành công trong việc thu hút và giữ chân đội ngũ lao động tay nghề cao, những người luôn sẵn sàng gắn bó và cống hiến lâu dài cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Chia sẻ về định hướng phát triển của doanh nghiệp, ông Yeh Han Chang - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Diamond cho biết thêm: Thực hiện mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững, Diamond sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất để tối ưu hóa năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường xuất khẩu...

Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm không thể thiếu để Diamond phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu hằng năm tăng trưởng khoảng 10% cả về sản lượng và doanh thu; nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của công nhân, người lao động.

Trần Tỉnh