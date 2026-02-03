Xuân Lũng phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Xuân Lũng. Từ sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội đến việc sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả của người dân, tín dụng chính sách đã thực sự đi vào cuộc sống, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Khi đồng vốn trao tay

Nhiều năm trước, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, để có điều kiện nuôi con ăn học, cải thiện một phần chất lượng cuộc sống, gia đình ông Nguyễn Duy Long (sinh năm 1962) ở khu 2 đã phải vay vốn chương trình học sinh, sinh viên và chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Là trụ cột gia đình nhưng bị mất một chân sau tai nạn, ông Long cùng các thành viên sống chật vật trong căn nhà đã xuống cấp, nỗi lo cơm áo luôn thường trực. Năm 2022, ông Long tiếp tục được Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho vay 100 triệu đồng dành cho hộ cận nghèo. Với số vốn này, ông mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò, lợn, gà, từng bước gây dựng sinh kế ổn định. “Đồng vốn chính sách đến đúng lúc, đúng nhu cầu đã giúp gia đình tôi có thêm động lực để phát triển chăn nuôi.

Quan trọng hơn là được các tổ chức đoàn thể ở địa phương thường xuyên hướng dẫn, động viên, nên tôi càng có thêm niềm tin để làm ăn”, ông Long chia sẻ. Nhờ cần cù lao động, chi tiêu tiết kiệm, cùng sự đồng hành của chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, năm 2023, gia đình ông Long đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, thay thế căn nhà tạm đã xuống cấp. Hơn 2 năm ra khỏi danh sách hộ cận nghèo của xã, khép lại hành trình nhiều năm nỗ lực vượt khó nhờ “điểm tựa” từ tín dụng chính sách.

Gia đình ông Nguyễn Duy Long ở khu 2 vươn lên thoát cận nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Trang trại chăn nuôi của gia đình chị Trần Thị Hiệp ở khu 9 cũng là một trong những điển hình về việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ưu đãi. Gắn bó với nghề chăn nuôi gà, lợn được 10 năm, chị Hiệp từng trải qua không ít khó khăn do thiếu vốn đầu tư. Từ thực tế đó, chị bàn với gia đình tận dụng diện tích vườn, ao sẵn có để xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô sản xuất.

Từ nguồn vốn vay 50 triệu đồng chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, chị Hiệp lắp đặt hệ thống dẫn nước sạch phục vụ chăn nuôi lợn, gà. Trung bình mỗi năm, trang trại của gia đình xuất bán khoảng 21.000 con gà Hồ lai. Riêng năm 2025, gia đình chị xuất bán được khoảng 16 tấn gà thịt, sau khi trừ chi phí, thu lãi hơn 400 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, với định hướng mở rộng sản xuất, đầu tháng 1/2026, vợ chồng chị Hiệp tiếp tục vay thêm 2 suất, mỗi suất 200 triệu đồng theo chương trình vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Chị Hiệp cho biết: “Nguồn vốn tín dụng chính sách có lãi suất ưu đãi, thủ tục rõ ràng, tạo điều kiện để chúng tôi yên tâm đầu tư dài hạn. Sắp tới, tôi dự kiến mở rộng thêm diện tích chuồng nuôi, tạo việc làm thường xuyên cho lao động tại địa phương và nâng cao thu nhập cho gia đình”.

Mô hình chăn nuôi gà của gia đình chị Trần Thị Hiệp ở khu 9 mỗi năm cho thu lãi khoảng 400 triệu đồng.

Góp phần giảm nghèo bền vững

Đến hết năm 2025, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã Xuân Lũng đạt 105,878 tỷ đồng, với 1.465 hộ vay, thông qua 53 Tổ tiết kiệm và vay vốn, được ủy thác qua 4 tổ chức chính trị - xã hội. Nguồn vốn được phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, tập trung vào các chương trình chủ lực như: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; hộ nghèo; hộ cận nghèo... Cùng với việc mở rộng dư nợ, chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững. Tỷ lệ nợ quá hạn ở xã chỉ chiếm 0,12%/tổng dư nợ. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn được triển khai đồng bộ với 2,884 tỷ đồng, góp phần nâng cao tính bền vững của nguồn vốn.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã phát huy rõ vai trò trong phát triển kinh tế hộ gia đình và giải quyết việc làm tại chỗ. Thông qua các chương trình cho vay của Ngân hàng CSXH đã tạo việc làm cho hơn 1.000 lượt lao động nhàn rỗi tại địa phương, giúp gần 100 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập, xây dựng thêm nhiều công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, giúp cho 9 trường hợp chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng 20 ngôi nhà mới khang trang... Toàn xã chỉ còn 86 hộ nghèo, 151 hộ cận nghèo.

Đồng chí Cao Xuân Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lũng cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH và các tổ chức nhận ủy thác nhằm đưa nguồn vốn chính sách đến đúng đối tượng, đúng mục đích. Thông qua việc duy trì hiệu quả các điểm giao dịch xã, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận vốn vay ngay tại địa phương; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn; đẩy mạnh tuyên truyền đã giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi vay vốn, từ đó nâng cao ý thức sử dụng vốn hiệu quả và trả nợ đúng hạn.

Khi tín dụng chính sách được triển khai đồng bộ, gắn với trách nhiệm của chính quyền cơ sở và sự chủ động của người dân, thì mỗi đồng vốn trao tay không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn thắp lên niềm tin, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn Xuân Lũng ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Hồng Nhung