Nâng tầm giá trị nông sản địa phương

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng góp phần nâng tầm giá trị nông sản địa phương của tỉnh Phú Thọ. Thông qua đổi mới tư duy sản xuất, chuẩn hóa chất lượng, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng đã vượt ra khỏi quy mô truyền thống, từng bước khẳng định vị thế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Nấm đông trùng hạ thảo của Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao Nam Dương đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, mang lại hiệu quả kinh tế lớn.

Thay đổi tư duy sản xuất

Một trong những kết quả nổi bật của Chương trình OCOP năm 2025 là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy sản xuất của người dân, hợp tác xã (HTX) và doanh nghiệp khu vực nông thôn. Các chủ thể đã thay đổi từ tư duy, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất theo chuỗi giá trị, chú trọng tiêu chuẩn, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.

Nấm đông trùng hạ thảo từ lâu được biết đến như một “dược liệu vàng” trong y học cổ truyền, với công dụng tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ điều trị các bệnh mạn tính và cải thiện sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, loại nấm tự nhiên này hiếm và đắt, khiến việc tiếp cận của người tiêu dùng gặp nhiều hạn chế.

Nhận thấy tiềm năng của đông trùng hạ thảo và khát vọng mang sản phẩm đến gần hơn với cộng đồng, năm 2020, anh Phạm Văn Tuấn ở phường Vân Phú bắt đầu hành trình nghiên cứu và sản xuất đông trùng hạ thảo nhân tạo. Từ xuất phát điểm là một mô hình nuôi trồng thử nghiệm, HTX Nông nghiệp công nghệ cao Nam Dương do anh Tuấn làm chủ đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết bị hiện đại, áp dụng quy trình sản xuất khép kín theo tiêu chuẩn HACCP, kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng sản phẩm. Năm 2022, sản phẩm “Đông trùng hạ thảo Nam Dương” được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3 sao, mở ra cơ hội lớn để mở rộng quy mô và xây dựng thương hiệu. Không dừng lại ở đó, HTX tiếp tục hoàn thiện bao bì, tem nhãn, tích hợp mã QR truy xuất nguồn gốc, phát triển hệ thống phân phối trên phạm vi cả nước. Bình quân mỗi tháng, cơ sở cung ứng khoảng 70kg đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, mang lại lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Thành công của Đông trùng hạ thảo Nam Dương cho thấy, khi tư duy sản xuất được đổi mới, nông sản hoàn toàn có thể nâng cao giá trị.

Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 609 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 503 sản phẩm 3 sao, 100 sản phẩm 4 sao và 6 sản phẩm 5 sao; dự kiến tiếp tục đánh giá thêm 81 sản phẩm, nâng tổng số sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên khoảng 690 sản phẩm. Những con số này phản ánh rõ sự lan tỏa của Chương trình OCOP trong đời sống kinh tế - xã hội nông thôn, đồng thời khẳng định hướng đi đúng của tỉnh trong việc phát huy nội lực, khai thác lợi thế bản địa để nâng tầm giá trị nông sản.

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ

Không chỉ dừng lại ở những mô hình, sản phẩm cụ thể, trong năm 2025, Chương trình OCOP đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phát triển kinh tế nông thôn. Các hoạt động hỗ trợ chương trình được triển khai đồng bộ, từ tham mưu cơ chế chính sách, tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm đến xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu trong và ngoài tỉnh.

Trong năm, tỉnh đã tổ chức cho các chủ thể OCOP tham gia nhiều hội chợ, triển lãm lớn như: Hội chợ xúc tiến thương mại - kết nối cung cầu khu vực đồng bằng Bắc Bộ; Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung; các sự kiện quảng bá sản phẩm OCOP tại Hà Nội, Hưng Yên, Lào Cai, Cà Mau... Qua đó, sản phẩm OCOP Phú Thọ từng bước tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, nâng cao khả năng cạnh tranh và mở ra cơ hội tiêu thụ ổn định.

Cùng với xúc tiến thương mại, công tác đào tạo, tập huấn cho các chủ thể OCOP cũng được chú trọng. Nhiều lớp tập huấn về hoàn thiện mẫu mã, bao bì, bán hàng thương mại điện tử đã giúp các HTX, doanh nghiệp nông thôn từng bước thích ứng với xu thế thị trường số, mở rộng kênh phân phối, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Tuấn Oanh - Giám đốc HTX Nông nghiệp Hùng Xuyên, xã Chí Đám cho biết: “Xác định sản phẩm OCOP là hướng đi bền vững để mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị nông sản địa phương, nên tôi tích cực tham gia các lớp tập huấn cũng như hội chợ xúc tiến thương mại do tỉnh tổ chức. Nhờ đó, thương hiệu bưởi đặc sản của quê hương ngày càng được nhiều người biết đến, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”.

Đáng chú ý, Chương trình OCOP còn tác động tích cực đến phát triển kinh tế tập thể và giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện có 1.148 HTX nông nghiệp hoạt động, trong đó nhiều HTX tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị OCOP, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,68%, vượt kế hoạch đề ra, trong đó Chương trình OCOP được xác định là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy sinh kế bền vững.

Sự lan tỏa của Chương trình OCOP không chỉ thể hiện ở số lượng sản phẩm hay giá trị kinh tế mang lại, mà còn ở việc hình thành lớp nông dân, doanh nhân nông thôn mới - những người dám nghĩ, dám làm, dám đầu tư cho chất lượng và thương hiệu. Đây là nguồn lực quan trọng để nông nghiệp Phú Thọ phát triển theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn tới. Từ những kết quả đạt được, việc tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và gắn OCOP với phát triển du lịch, dịch vụ sẽ là hướng đi chiến lược để nông sản Đất Tổ ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Hồng Nhung