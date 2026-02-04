Phú Thọ bứt tốc cải cách, kiến tạo động lực tăng trưởng kinh tế hai con số

Việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thân thiện là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Nhận thức sâu sắc yêu cầu đó, tỉnh Phú Thọ kiên định giải pháp lấy cải cách hành chính làm trụ cột, doanh nghiệp làm trung tâm. Từ đó, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số và khát vọng trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục và đào tạo của vùng vào năm 2030.

Quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành đồng bộ nhiều nghị quyết, chỉ thị, đề án, chương trình hành động sát với điều kiện thực tiễn địa phương. Trên nền tảng đó, tỉnh triển khai hàng loạt cơ chế, chính sách trọng tâm nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp như: Hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ giá thuê hạ tầng cho nhà đầu tư thứ cấp; hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trực tiếp trong các lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đầu tư.

Vùn với hoàn thiện cơ chế, chính sách, Phú Thọ duy trì thường xuyên các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Tỉnh tập trung xử lý các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất san lấp, điều chỉnh chủ trương đầu tư; bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng trong tiếp cận đất đai; ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các khu công nghiệp.

Xác định rõ quan điểm “nhà đầu tư đến với Phú Thọ là công dân của tỉnh”, cải cách thủ tục hành chính được xem là khâu đột phá chiến lược. Tư duy điều hành của chính quyền các cấp từng bước chuyển từ “quản lý” sang “hỗ trợ, phục vụ doanh nghiệp”. Mô hình “một cửa - đồng hành - đúng hẹn” được triển khai đồng bộ, gắn với đẩy mạnh số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, qua đó rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, cập nhật điều kiện kinh doanh; bãi bỏ hoặc đề xuất cắt giảm những thủ tục, quy định không còn phù hợp, hướng tới mục tiêu giảm tối thiểu 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ pháp luật và 30% điều kiện kinh doanh. Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu; triển khai đồng bộ chính quyền điện tử, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công, nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp.

Công tác tiếp xúc doanh nghiệp, doanh nhân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh duy trì định kỳ mỗi tuần một buổi làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm tiếp nhận kiến nghị, tư vấn và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh thành lập các tổ công tác do lãnh đạo tỉnh làm tổ trưởng, với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, tập trung xử lý nhanh, hiệu quả những khó khăn phát sinh. Các hội nghị đối thoại doanh nghiệp và cơ chế tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị được duy trì nền nếp, tạo niềm tin và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nổi bật là 6 khóa đào tạo chuyên sâu, trong đó có 4 khóa dành cho doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, chế tạo và 2 khóa dành cho doanh nghiệp do nữ làm chủ. Các chương trình đào tạo góp phần nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng điều hành, khả năng ứng dụng chuyển đổi số và thích ứng với yêu cầu thị trường của doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiệu quả của các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được thể hiện rõ nét qua những con số tăng trưởng ấn tượng. Năm 2025, toàn tỉnh có 4.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 128,6% mục tiêu đề ra, tăng 44,2% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký trên 40.000 tỷ đồng, tăng 29,1%. Đáng chú ý, khoảng 1.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25% so với năm 2024. Về thu hút đầu tư, Phú Thọ ghi nhận kết quả nổi bật với 1,2 tỷ USD vốn FDI, đạt 114,2% kế hoạch, tăng 38,5% so với năm trước; vốn đầu tư trong nước đạt gần 220.000 tỷ đồng, gấp 3,3 lần so với năm 2024, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh của tỉnh.

Kiên định mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, bình đẳng và thân thiện, thời gian tới Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng tốc đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo đảm nguồn nhân lực và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách tín dụng, thuế, phí. Trên cơ sở phân công rõ trách nhiệm, tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ động giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, cam kết rõ lộ trình và thời gian xử lý; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Cùng với nỗ lực của chính quyền, tỉnh kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục đồng hành trách nhiệm, thực hiện nghiêm các cam kết đầu tư, giải ngân đúng tiến độ; đề cao văn hóa doanh nhân, trách nhiệm với môi trường, xã hội và người lao động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đó chính là nền tảng quan trọng để Phú Thọ bứt phá mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

Lê Minh