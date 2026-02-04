Đồng lòng giữ rừng giáp ranh

Dưới những cánh rừng trải dài nơi vùng cao của tỉnh, khu vực rừng giáp ranh với các tỉnh Lào Cai, Sơn La từ lâu đã được xác định là địa bàn có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Với diện tích rừng lớn, địa hình đồi núi phức tạp, rừng gắn bó mật thiết với đời sống người dân, việc giữ gìn màu xanh của rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư.

Lực lượng kiểm lâm địa bàn Hạt Kiểm lâm Tân Sơn phối hợp với người dân xã Thu Cúc bàn phương án tuần tra, bảo vệ rừng khu vực giáp ranh.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của rừng giáp ranh, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Tân Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường quản lý, bảo vệ rừng. Trọng tâm là duy trì thường xuyên các hoạt động tuần tra, kiểm soát rừng, nhất là tại những khu vực tiếp giáp ranh giới hành chính giữa các xã Xuân Đài, Thu Cúc, đồng thời đẩy mạnh phối hợp với chính quyền cơ sở, các lực lượng chức năng và người dân trong bảo vệ tài nguyên rừng.

Đồng chí Nguyễn Đức Vinh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tân Sơn cho biết: “Xác định rừng giáp ranh có vai trò đặc biệt quan trọng, chúng tôi luôn đặt công tác bảo vệ rừng lên hàng đầu. Hạt Kiểm lâm tập trung chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, các chủ rừng và người dân để kịp thời nắm bắt tình hình, bảo vệ diện tích rừng hiện có. Muốn giữ được rừng lâu dài, yếu tố then chốt là phải dựa vào dân. Khi người dân thực sự hiểu, coi rừng là tài sản chung cần được gìn giữ, thì công tác bảo vệ rừng mới đạt hiệu quả”.

Cùng với lực lượng kiểm lâm, chính quyền các xã vùng rừng giáp ranh cũng tích cực vào cuộc. Các tổ, đội bảo vệ rừng được duy trì, phát huy hiệu quả; quy ước, hương ước bảo vệ rừng được lồng ghép vào sinh hoạt thôn, bản. Qua đó, ý thức của người dân trong bảo vệ rừng từng bước được nâng lên, tạo sự đồng thuận, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp được Hạt Kiểm lâm Tân Sơn thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức phù hợp. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vai trò, giá trị của rừng đối với môi trường, đời sống, phát triển kinh tế - xã hội, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ rừng. Thông qua đó, người dân không chỉ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật mà còn trở thành “tai mắt” hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Trong năm 2025, Hạt tuyên truyền 20 buổi với gần 800 lượt người tham dự công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các khu hành chính.

Là người gắn bó nhiều năm với rừng, ông Lê Quang Định, người dân xã Thu Cúc, chia sẻ: Rừng không chỉ là nơi che chở, giữ nguồn nước, điều hòa khí hậu mà còn là sinh kế lâu dài. Nhờ được tuyên truyền, vận động thường xuyên, bà con trong xã đều ý thức rõ việc bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Mỗi khi thấy dấu hiệu bất thường trong rừng, người dân đều chủ động báo cho kiểm lâm hoặc chính quyền xã.

Không chỉ dừng lại ở việc giữ rừng, nhiều hộ dân ở xã Xuân Đài, Thu Cúc còn tích cực tham gia trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh và phát triển kinh tế dưới tán rừng theo hướng bền vững. Các mô hình trồng rừng sản xuất, cây lâm sản ngoài gỗ gắn với bảo vệ rừng ngày càng được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực để họ gắn bó hơn với rừng.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng kiểm lâm, chính quyền các cấp và người dân, diện tích rừng trên địa bàn do Hạt Kiểm lâm Tân Sơn quản lý, đặc biệt là rừng giáp ranh luôn được giữ vững. Rừng không chỉ phát huy tốt vai trò phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh học mà còn tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bảo vệ rừng giáp ranh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành lâm nghiệp mà đã trở thành ý thức, trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư. Với sự đồng lòng, chung sức, những cánh rừng nơi đây tiếp tục được gìn giữ và phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hoàng Hương