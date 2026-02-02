Đơn vị bầu cử số 5 triển khai nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 2/2, tại trụ sở Đảng ủy phường Hòa Bình, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 5 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 5 chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Quách Thế Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; các thành viên Ban bầu cử Đơn vị bầu cử số 5; đại diện Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử của 22 xã, phường.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương chủ trì hội nghị.

Báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết: Tính đến ngày 28/1/2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã ban hành 138 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác bầu cử.

Toàn tỉnh đã thành lập 148 Ban Chỉ đạo bầu cử cấp xã theo quy định; UBND cấp xã quyết định thành lập 148 Ủy ban bầu cử với tổng số 2.473 thành viên. Việc thành lập các tổ giúp việc và tiểu ban phục vụ bầu cử được thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tham mưu, giúp việc hiệu quả; chú trọng công tác nhân sự, phát huy dân chủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm công tác y tế phục vụ bầu cử. Đến nay, 148/148 xã, phường đã ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Mai Sơn báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai đúng nội dung, yêu cầu và kế hoạch của Ủy ban bầu cử tỉnh. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, sở, ban, ngành đã đăng tải gần 3.000 tin, bài, phóng sự phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác các hoạt động bầu cử theo từng giai đoạn. Hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng, phù hợp với cơ sở như: hệ thống truyền thanh xã, thôn, khu dân cư; niêm yết tại trụ sở UBND xã, nhà văn hóa; lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, họp thôn, sinh hoạt đoàn thể; tuyên truyền trực tiếp đến hộ gia đình và qua các nhóm Zalo cộng đồng... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân, tạo sự đồng thuận và không khí phấn khởi hướng tới ngày bầu cử.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng báo cáo tình hình triển khai công tác bầu cử tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Đơn vị bầu cử số 5; dự thảo Quy chế làm việc của Ban bầu cử. Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các xã, phường cũng báo cáo những khó khăn, vướng mắc; kiến nghị, đề xuất một số nội dung nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác bầu cử tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc của các cấp, ngành trong triển khai công tác bầu cử thời gian qua. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng chí đề nghị các thành viên Ban bầu cử Đơn vị bầu cử số 5 bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời báo cáo, tham mưu cho cơ quan thường trực để xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, tạo sự thống nhất cao trong Nhân dân; tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc của người ứng cử ở nơi cư trú; chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, phấn đấu tổ chức cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và đạt chất lượng cao.

Hồng Duyên