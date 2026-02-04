Xử lý hành vi bình luận thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Thông tin từ Công an xã Cao Phong, qua công tác phối hợp rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 3/2, Công an xã Cao Phong đã phát hiện 1 trường hợp công dân trên địa bàn xã có tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia bình luận, cổ xuý cho bài viết có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng thực thi pháp luật.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã đã mời bà B.TT.H - là chủ tài khoản Facebook nêu trên đến trụ sở Công an xã Cao Phong làm việc. Tại đây, lực lượng Công an đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu công dân gỡ bình luận khỏi bài viết có nội dung xấu, độc, kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về sử dụng mạng xã hội, an ninh mạng cho công dân.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, bà B.TT.H đã nhận thức được hành vi sai trái của bản thân và cam kết sẽ không tái phạm trong tương lai.

Công an xã Cao Phong làm việc với công dân có hành vi bình luận nội dung xấu độc trên không gian mạng.

Qua sự việc trên, Công an xã Cao Phong khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác, chủ động chọn lọc thông tin; không tin tưởng, không bình luận, không chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng.

Đồng thời, người dân không tham gia, không tương tác, không cổ súy cho các hội, nhóm, bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước.

Khi phát hiện các tài khoản, bài viết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, có nội dung tiêu cực, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý, ngăn chặn.

Đinh Thắng