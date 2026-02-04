Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Xử lý hành vi bình luận thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Thông tin từ Công an xã Cao Phong, qua công tác phối hợp rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 3/2, Công an xã Cao Phong đã phát hiện 1 trường hợp công dân trên địa bàn xã có tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia bình luận, cổ xuý cho bài viết có nội dung tiêu cực, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng thực thi pháp luật.

Ngay sau khi phát hiện, Công an xã đã mời bà B.TT.H - là chủ tài khoản Facebook nêu trên đến trụ sở Công an xã Cao Phong làm việc. Tại đây, lực lượng Công an đã tiến hành nhắc nhở, yêu cầu công dân gỡ bình luận khỏi bài viết có nội dung xấu, độc, kết hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về sử dụng mạng xã hội, an ninh mạng cho công dân.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an, bà B.TT.H đã nhận thức được hành vi sai trái của bản thân và cam kết sẽ không tái phạm trong tương lai.

Xử lý hành vi bình luận thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Công an xã Cao Phong làm việc với công dân có hành vi bình luận nội dung xấu độc trên không gian mạng.

Qua sự việc trên, Công an xã Cao Phong khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác, chủ động chọn lọc thông tin; không tin tưởng, không bình luận, không chia sẻ các nội dung chưa được kiểm chứng.

Đồng thời, người dân không tham gia, không tương tác, không cổ súy cho các hội, nhóm, bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật, kích động, chống phá Đảng và Nhà nước.

Khi phát hiện các tài khoản, bài viết vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, có nội dung tiêu cực, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý, ngăn chặn.

Đinh Thắng


Đinh Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cao Phong Công an xã Công dân Mạng xã hội facebook Phát hiện Hành vi tuyên truyền giáo dục pháp luật Tiêu cực thông tin xấu độc
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán xăng RON A95 giả

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán xăng RON A95 giả
2026-02-04 09:14:00

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về hành vi...

Bình yên ở Hợp Kim

Bình yên ở Hợp Kim
2026-02-03 07:22:00

baophutho.vn Năm 2025, trên địa bàn xã Hợp Kim, 52 người đã trở thành nạn nhân của các fanpage giả mạo khu nghỉ dưỡng Serena Resort, với số tiền bị lừa đảo...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long