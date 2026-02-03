Với Đảng, trọn vẹn niềm tin yêu

Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Các chiến sĩ Trung đoàn 64 thực hành huấn luyện các phương án tác chiến. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Trong mọi hoàn cảnh, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân luôn kiên định, nỗ lực, giữ vững bản chất cách mạng, tiên phong, mẫu mực trong mọi nhiệm vụ và công tác, khởi nguồn từ niềm tin yêu sắt son với Đảng.

Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng

Trung đoàn 64 thuộc Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không-Không quân là đơn vị phòng không hỗn hợp, được trang bị vũ khí, khí tài hiện đại, làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời Thủ đô Hà Nội, bảo vệ vùng trời, biển, đảo miền bắc.

Thượng tá Lê Thủy Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn 64 chia sẻ, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy Trung đoàn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng yếu và triển khai nghiêm túc. Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập chủ trương, đường lối, đối sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị xây dựng mô hình, đổi mới phương pháp học tập công tác đảng, công tác chính trị thông qua bổ sung, cập nhật kiến thức, tăng tính thuyết phục trong các bài giảng; nâng cấp hệ thống thư viện, nhà truyền thống.

Hằng năm, Đoàn thanh niên Trung đoàn tổ chức các chương trình giao lưu, tọa đàm, hội thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, truyền thống Quân đội nhân dân, lực lượng phòng không-không quân. Đơn vị phát động sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị. Qua đó, đã góp phần bồi đắp sâu sắc tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân trong từng cán bộ, chiến sĩ. Đây là nguồn sức mạnh to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần hăng say học tập, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại, bảo đảm là lực lượng phòng không chiến lược, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời của Tổ quốc.

Nguyên tắc “5 chủ động” trong công tác tư tưởng luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng trong quân đội đặc biệt chú trọng, nhất là trong những thời điểm, giai đoạn khó khăn.

Lữ đoàn 649, thuộc Cục Xe máy-Vận tải, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ vận tải thủy chiến lược phục vụ công tác sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị trong toàn quân.

Đại tá Trần Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn thông tin, trong thực hiện kế hoạch sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, chiến sĩ chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương; nhấn mạnh mục đích, yêu cầu cần thiết nhằm xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Các cấp ủy, chi bộ tăng cường gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, từ đó xây dựng kế hoạch bố trí, phân công nhiệm vụ hợp lý.

Tinh thần chủ động trong nắm bắt, sâu sát tư tưởng của Đảng ủy Lữ đoàn 649 đã nâng cao ý thức chính trị của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; là tiền đề quan trọng để đơn vị cùng toàn quân đi đầu trong thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo.

Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong các đơn vị quân đội chú trọng xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, phong phú, lành mạnh; phát huy vai trò, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng, cơ quan, đơn vị, gia đình và địa phương khi tiến hành công tác tư tưởng; tích cực, xung kích đi đầu trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ và giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Những giải pháp đó đã góp phần xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức tạo nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thống nhất nhận thức, hành động tiên phong

Lòng trung thành, niềm tin yêu son sắc với Đảng là nền tảng cơ sở, trở thành vũ khí sắc bén giúp cán bộ, chiến sĩ phát huy ý chí, nghị lực vượt qua gian nan, thử thách lập nhiều thành tích trên những mặt trận tuyến đầu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời đại mới.

Người chiến sĩ làm khoa học ngoài đam mê nghiên cứu còn có trọng trách người lính trước những yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là tâm sự của Đại tá, Tiến sĩ Lương Lục Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Thiết kế tàu quân sự khi nhận nhiệm vụ nghiên cứu thiết kế phương tiện quân sự không người lái mặt nước (USV). Qua hơn hai năm với nhiều đêm thức trắng, trăn trở khắc phục những hạn chế, thất bại, USV của Viện đã được nghiệm thu thành công và đưa vào quy trình sản xuất. Hiện Viện đang phát triển các dòng sản phẩm xuồng chiến đấu, xuồng trinh sát, xuồng rà phá mìn, thủy lôi. Trên mặt trận phòng không-không quân, các chiến sĩ Viện Kỹ thuật Phòng không-Không quân cũng chế tạo thành công phương tiện bay không người lái (UAV) với tính năng tiệm cận xu thế phát triển UAV trên thế giới. Những nỗ lực, thành công của các cán bộ, chiến sĩ đã góp phần tăng cường tiềm lực quân sự, quốc phòng, đưa quân đội bứt phá tiến nhanh lên tinh nhuệ, hiện đại, tỏ rõ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Luôn ý thức trách nhiệm nhân đôi, là đảng viên trước Đảng, là người lính với Tổ quốc, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thủy, Phòng Kỹ thuật, Nhà máy Z173 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng không quản ngày đêm, miệt mài nghiên cứu cải tiến kỹ thuật các thiết bị, dây chuyền sản xuất của nhà máy. Quá trình vận hành, đồng chí nhận thấy hệ thống tải giả bằng điện trở dùng để thử tải máy phát điện (dưới tàu và trên bờ) công suất nhỏ, thiết kế cồng kềnh, không thuận lợi cho việc vận chuyển, bảo quản, chưa đáp ứng được việc thử tải công suất lớn. Đồng chí say mê nghiên cứu và hoàn thành đề tài “Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thử công suất 3 pha bằng nước 500kVA”. Từ đề tài nghiên cứu, nhà máy đã thiết kế được hệ thống tủ tải giả bằng nước với yêu cầu bảo đảm an toàn, gọn nhẹ. Khi vận hành có mọi chế độ bảo vệ và có các đồng hồ chỉ báo, nhiệt độ nước, điện áp, tần số, công suất, dòng điện đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cùng nhiều đề tài nghiên cứu sáng tạo, sáng kiến có giá trị khác, đồng chí Thủy là hạt nhân lan tỏa tinh thần học tập và làm theo Bác trên mặt trận lao động sản xuất của nhà máy cũng như toàn quân.

Niềm tin yêu với Đảng cũng luôn là động lực khơi dậy tinh thần quả cảm, vượt mọi hiểm nguy, sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân những lúc nguy cấp bởi thiên tai, bão lũ.

Đồng bào biên giới xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai hôm nay vẫn vẹn nguyên xúc động khi nhớ về những giây phút nguy hiểm của bão số 3 năm 2024. Nhiều bản của xã chìm trong mưa bão, nước dâng cao đột ngột, chảy xiết, nguy hiểm rình rập. Giữa lúc đó, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Xát xuất hiện, kiên cường vượt mưa lũ giúp từng gia đình đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Thiếu tá Đường A Liểu, Đội Kiểm soát hành chính Đồn Biên phòng Bát Xát tâm sự, lúc đó các gia đình chiến sĩ cũng trong hoàn cảnh bị lũ lụt đe dọa nhưng mệnh lệnh từ trái tim người lính đã thôi thúc các anh hành động, giúp nhân dân trước hết.

Mới đây, trong những ngày mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh miền trung, nhiều việc làm, tấm gương của các chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 270 như cõng người bệnh đến trạm y tế cấp cứu kịp thời hay bộ đội Quân khu 5 xuất kho dự trữ của quân khu cấp phát lương thực hỗ trợ người dân bị nước lũ cô lập cùng với quyết tâm thần tốc trong chiến dịch sửa chữa, xây dựng mới nhà ở cho đồng bào bị thiệt hại đã được đông đảo nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hình ảnh các chiến sĩ dấn thân trong hiểm nguy bảo vệ đồng bào hay hành quân dã ngoại giúp người dân các bản làng xa xôi dựng nhà, làm đường, cầu cống... ngày càng sâu đậm trong lòng nhân dân, tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định bản chất cách mạng, lòng trung thành tuyệt đối, niềm tin yêu với Đảng của lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ.

Trọn vẹn niềm tin yêu sắt son với Đảng, toàn quân đang ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, sức mạnh chiến đấu, năng lực làm chủ trang bị, vũ khí hiện đại, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ đất nước trong mọi tình huống, sát cánh cùng cả dân tộc vững bước dưới cờ Đảng tiến vào kỷ nguyên mới.

