Lan tỏa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tiếp tục được củng cố, phát triển sâu rộng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Công an xã Tu Vũ bám, nắm địa bàn, phối hợp với các linh mục trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Thực hiện Hướng dẫn số 22/HD-BCA-V05 ngày 18/11/2022 của Bộ Công an, Công an tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn thống nhất quy trình, định hướng các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ theo phương châm “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”.

Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, đến nay, nhiều mô hình phát huy hiệu quả và được nhân rộng. Trong đó phải kể đến mô hình “Camera an ninh”. Tại xã Chí Đám, với sự ủng hộ của Nhân dân, xã đã lắp đặt 66 mắt camera trên các tuyến đường giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình ANTT địa bàn.

Đại úy Lương Oanh Quốc - Phó trưởng Công an xã Chí Đám cho biết: Nhờ hệ thống camera giám sát, khi có tình huống xảy ra đã giúp lực lượng Công an có thể xem lại rõ ràng, giải quyết ngay các vụ việc. Cũng nhờ đó, hoạt động về đêm của các loại tội phạm giảm rõ rệt. Qua kết quả đánh giá chung có thể nhận định, tình hình ANTT địa bàn xã Chí Đám được giữ vững.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang duy trì hiệu quả 38 loại mô hình với 33.104 điểm và 75 điển hình tiên tiến. Nhiều mô hình mang tính xã hội hóa cao, phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, được Bộ Công an ghi nhận, nhân rộng toàn quốc như: Mô hình “Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hoà nhập cộng đồng góp phần xây dựng nông thôn mới” tại xã Tam Dương Bắc; “Tổ dân cư tự quản về ANTT” tại xã Yên Thuỷ; “Mỗi người dân là một tuyên truyền viên về xuất, nhập cảnh” tại xã Sơn Lương; “Phối hợp quản lý thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật” tại xã Đạo Trù; “Bản Mông bình yên” tại khu Mỹ Á, xã Thu Cúc...

Bên cạnh đó là các mô hình: “Trường học an toàn không có ma tuý và bạo lực học đường” tại Trường THPT Công nghiệp Việt Trì; “Chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật” tại xã An Nghĩa; “Kênh thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng” của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh; “Khu Công nghiệp an toàn về ANTT” tại Khu Công nghiệp Phú Hà; “Nâng cao nhận thức và quản lý rác thải bền vững” tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc...

Xây dựng mô hình “Bản Mông bình yên”, Công an xã Thu Cúc tích cực vận động, tuyên truyền người có uy tín trong cộng đồng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm ANTT.

Năm 2025, Công an tỉnh đã thẩm định, ghi nhận 117 mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng vào việc củng cố thế trận an ninh Nhân dân từ cơ sở.

Nhờ sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đến nay, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 5.049 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 15.428 thành viên, 100% được trang cấp trang phục và hưởng phụ cấp theo quy định. Lực lượng này thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của Công an cấp xã trong giữ gìn ANTT.

Trong năm, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã cung cấp 3.814 tin báo, hỗ trợ giải quyết 1.634 vụ việc liên quan đến ANTT; phối hợp tổ chức 1.872 lượt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tham gia 4.885 lượt tuần tra Nhân dân; hỗ trợ 8.478 lượt hướng dẫn phân luồng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, tham gia nhiều hoạt động cứu nạn, cứu hộ và quản lý, giáo dục hàng nghìn trường hợp chấp hành án tại địa phương.

Quần chúng Nhân dân đã phối hợp giúp lực lượng Công an bắt, vận động đầu thú 19 đối tượng truy nã; lập hàng trăm hồ sơ giáo dục tại xã, phường, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, góp phần giữ vững bình yên từ cơ sở.

Công an xã Đồng Lương khai thác dữ liệu camera phục vụ công tác.

Qua đánh giá phân loại tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, toàn tỉnh có 94,98% khu dân cư, 86,48% xã, phường, 100% cơ quan, doanh nghiệp, 99,2% cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn.

Kết quả đạt được trong công tác bảo đảm ANTT đã góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025. Đến nay, toàn tỉnh có 84/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 63,2%); 525 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực tiễn cho thấy, bình yên của mỗi thôn xóm, khu dân cư không chỉ được tạo dựng từ nỗ lực của lực lượng Công an, mà còn được vun đắp từ trách nhiệm, ý thức và tinh thần đoàn kết của mỗi người dân. Khi phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trở thành nhu cầu tự thân của cộng đồng, thế trận an ninh nhân dân sẽ ngày càng vững chắc.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành điểm tựa vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội.

Huy Thắng