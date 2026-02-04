Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

CSGT bị tông tử vong khi đang kiểm tra xe tải

Chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm việc với tài xế xe tải trên quốc lộ 1B thì bị xe ben lao tới tông trúng khiến tử vong tại chỗ, trưa 4/2.

Khoảng 11h30, trên quốc lộ 1B đoạn qua phường Cao Ngạn, tỉnh Thái Nguyên, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu tài xế xe tải biển Hưng Yên dừng lại kiểm tra hành chính. Trong lúc làm việc, CSGT bị xe ben biển Thái Nguyên lao tới tông trúng. Chiến sĩ cảnh sát tử vong tại chỗ, tài xế xe tải nguy kịch.

Hiện trường cho thấy xe tải đã đỗ sát lề đường, bên ngoài còn một làn để cho các xe khác di chuyển. Sau cú tông, xe tải bị đẩy lên vỉa hè, húc vào gốc cây hoa sữa, trong khi xe ben quay ngang chắn gần hết lòng đường, vỡ phần đầu.

CSGT bị tông tử vong khi đang kiểm tra xe tải

Hiện trường vụ tai nạn trưa 4/2. Ảnh: Phong Bùi

Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Camera hành trình ghi lại cho thấy trước khi va chạm, xe ben đánh lái vượt một xe tải khác phía trước.

Quốc lộ 1B dài 135 km, điểm đầu giao với quốc lộ 1A và 4A thuộc tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối tại đảo tròn Tân Long ở Thái Nguyên.

Nguồn Vnexpress.net


Nguồn Vnexpress.net

 Từ khóa: Cảnh sát giao thông Tài xế xe tải Tử vong tại chỗ quốc lộ 1B tỉnh Lạng Sơn Làm việc Điều tra nguyên nhân Quốc lộ 1A Thái nguyên
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán xăng RON A95 giả

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán xăng RON A95 giả
2026-02-04 09:14:00

Ngày 3/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 8 đối tượng về hành vi...

Bình yên ở Hợp Kim

Bình yên ở Hợp Kim
2026-02-03 07:22:00

baophutho.vn Năm 2025, trên địa bàn xã Hợp Kim, 52 người đã trở thành nạn nhân của các fanpage giả mạo khu nghỉ dưỡng Serena Resort, với số tiền bị lừa đảo...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long