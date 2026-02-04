CSGT bị tông tử vong khi đang kiểm tra xe tải

Chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm việc với tài xế xe tải trên quốc lộ 1B thì bị xe ben lao tới tông trúng khiến tử vong tại chỗ, trưa 4/2.

Khoảng 11h30, trên quốc lộ 1B đoạn qua phường Cao Ngạn, tỉnh Thái Nguyên, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu tài xế xe tải biển Hưng Yên dừng lại kiểm tra hành chính. Trong lúc làm việc, CSGT bị xe ben biển Thái Nguyên lao tới tông trúng. Chiến sĩ cảnh sát tử vong tại chỗ, tài xế xe tải nguy kịch.

Hiện trường cho thấy xe tải đã đỗ sát lề đường, bên ngoài còn một làn để cho các xe khác di chuyển. Sau cú tông, xe tải bị đẩy lên vỉa hè, húc vào gốc cây hoa sữa, trong khi xe ben quay ngang chắn gần hết lòng đường, vỡ phần đầu.

Hiện trường vụ tai nạn trưa 4/2. Ảnh: Phong Bùi

Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Camera hành trình ghi lại cho thấy trước khi va chạm, xe ben đánh lái vượt một xe tải khác phía trước.

Quốc lộ 1B dài 135 km, điểm đầu giao với quốc lộ 1A và 4A thuộc tỉnh Lạng Sơn; điểm cuối tại đảo tròn Tân Long ở Thái Nguyên.

