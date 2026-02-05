Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 5/2, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; các đại biểu ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang cư trú trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ phường Việt Trì đã thông qua danh sách 11 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó có 2 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh là các đồng chí: Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đặng Thị Tình - Phó trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh. Hai ứng cử viên đại biểu HĐND 2 cấp là các đồng chí: Đặng Quang Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Sơn; Nguyễn Đức Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Châu. Bảy ứng cử viên HĐND phường, xã.

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, các cử tri bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với 11 ứng cử viên, đều là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật, thường xuyên liên hệ và lắng nghe ý kiến của Nhân dân; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác để thực hiện nhiệm vụ đại biểu và có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND.

Cử tri tín nhiệm cao đối với 11 ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri mong muốn các đại biểu nếu trúng cử tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt vai trò cầu nối truyền tải tâm tư, nguyện vọng của cử tri; quan tâm đến đời sống Nhân dân địa phương nói riêng và tỉnh Phú Thọ nói chung.

Hội nghị đã tiến hành biểu quyết danh sách 11 ứng cử viên HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu.

100% cử tri biểu quyết nhất trí giới thiệu 11 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND xã, phường.

Thay mặt các đại biểu ứng cử được giới thiệu, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi cảm ơn sự tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú, đồng thời khẳng định việc được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân.

Các đại biểu cam kết không ngừng rèn luyện phẩm chất, giữ vững bản lĩnh chính trị, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; dành nhiều thời gian lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để kịp thời truyền tải đến HĐND các cấp xem xét. Từ đó, ngày càng hoàn thiện về cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt hơn đời sống Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, hạnh phúc.

