Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ luôn phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được hình thành trên cơ sở hợp nhất HĐND 3 tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc. Trước khi hợp nhất, cử tri 3 tỉnh đã phát huy quyền làm chủ, tín nhiệm bầu ra 179 đại biểu, trong đó tỉnh Phú Thọ (cũ) có 70 đại biểu, tỉnh Hòa Bình (cũ) có 58 đại biểu, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có 51 đại biểu. Trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn tổ chức sau hợp nhất, HĐND tỉnh Phú Thọ hiện có tổng số 148 đại biểu.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cao Phong.

Trong suốt nhiệm kỳ qua, cùng với cả nước, HĐND tỉnh Phú Thọ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; vừa tập trung cao độ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19, vừa tập trung triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Song, HĐND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và sự tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân. Trong điều kiện, hoàn cảnh nào, HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh luôn hoàn thành tốt vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân.

Với vai trò quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND tỉnh đã kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, HĐND tỉnh đã tổ chức 86 kỳ họp, ban hành 1.330 nghị quyết (trước hợp nhất, HĐND 3 tỉnh ban hành 1.194 nghị quyết) trên các lĩnh vực: Tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền; quy hoạch, kế hoạch, tài chính; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tài nguyên, môi trường, nông, lâm, ngư nghiệp; thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp; giáo dục, y tế, lao động, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao; dân tộc, tôn giáo; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội... Các nghị quyết của HĐND 3 tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc trước sáp nhập đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Sau sáp nhập, các nghị quyết được kế thừa, hoàn thiện và ban hành mới đảm bảo tính thống nhất, sớm đi vào cuộc sống, tiếp tục khẳng định hiệu quả rõ rệt; góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của nhiệm kỳ ước đạt 7,9%, cao hơn giai đoạn 2016 - 2020 (7%/năm) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020.

Sau hợp nhất, khối lượng công việc nhiều, nhưng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, HĐND tỉnh đã kịp thời tổ chức 8 kỳ họp (2 kỳ họp thường lệ, 5 kỳ họp chuyên đề, 1 kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ); ban hành 136 nghị quyết trên các lĩnh vực cho phù hợp với tình hình thực tiễn sau hợp nhất. Kết quả nổi bật, tiêu biểu là việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách thống nhất áp dụng chung cho tỉnh mới. Mặc dù Trung ương cho phép kéo dài việc thực hiện nghị quyết của 3 tỉnh cũ đến tháng 3/2027, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, với mục tiêu sớm ổn định thể chế để phát triển, HĐND tỉnh đã chủ động đề ra mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng nghị quyết trước ngày 31/12/2025, trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc chuẩn hóa, thống nhất hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Việc vận hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách thống nhất trên toàn tỉnh từ ngày 1/1/2026 đã tạo nền tảng quan trọng, góp phần bảo đảm ổn định, nâng cao hiệu lực quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững.

Để đạt được những kết quả trên, Thường trực HĐND tỉnh luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh trong thống nhất nội dung trình kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri, lấy ý kiến Nhân dân và các đối tượng chịu tác động; các Ban của HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra kỹ lưỡng các dự thảo nghị quyết; các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tích cực nghiên cứu, tham gia thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh dành nhiều thời gian thảo luận, bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể của đại biểu. Đồng thời, HĐND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức kỳ họp; tài liệu được gửi, tiếp nhận, xử lý trên nền tảng số; các nội dung kỳ họp được truyền hình trực tiếp, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Xác định hoạt động giám sát là công cụ quan trọng của cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, trong những năm qua, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát thường xuyên, toàn diện về tình hình thi hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Nội dung giám sát được lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào vấn đề nổi cộm được cử tri và Nhân dân quan tâm. Phương thức giám sát được đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt, kết hợp giữa xem xét báo cáo với khảo sát thực tế, giám sát tại thực địa, nghiên cứu hồ sơ và tập hợp tài liệu, tư liệu từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng giám sát và cả các cơ quan liên quan như cơ quan Tư pháp, Thanh tra, Kiểm toán... Quá trình giám sát luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tính khách quan; sau giám sát ban hành kiến nghị rõ ràng, xác đáng để thực hiện và có cơ sở theo dõi tình hình, kết quả thực hiện. Nhiệm kỳ 2021 - 2026, các chủ thể giám sát của HĐND tỉnh đã thực hiện 250 cuộc giám sát chuyên đề, qua đó đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị khắc phục, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiêm túc tiếp thu, thực hiện, tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Với tinh thần tôn trọng ý kiến, kiến nghị của cử tri và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt chú trọng hoạt động tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và theo dõi sự đánh giá tác động của nghị quyết được ban hành. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 58 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp. Qua tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh đã tổng hợp, tiếp thu trên 3.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc thường xuyên, yêu cầu giải trình rõ lý do và lộ trình xử lý đối với những kiến nghị chưa được giải quyết, qua đó góp phần nâng cao niềm tin của cử tri đối với cơ quan dân cử.

Việc thực hiện quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp với UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh; chỉ đạo Văn phòng tiếp nhận, xử lý trên 1.000 lượt đơn thư, bảo đảm đúng quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã ghi lại dấu ấn quan trọng về hoạt động của cơ quan dân cử với những đổi mới, quyết liệt để bảo đảm chất lượng các quyết sách cũng như việc thực hiện các cam kết, lời hứa; tinh thần thẳng thắn, cộng đồng trách nhiệm trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Cùng với đó, chất lượng và tâm huyết đại biểu dân cử được nâng lên, đặc biệt sự đồng hành tin tưởng của cử tri và các tầng lớp Nhân dân chính là “chìa khóa” góp phần quan trọng để cơ quan dân cử khẳng định rõ vai trò, trọng trách to lớn trước vận mệnh và thời cơ mới của địa phương.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với thời cơ và thách thức đan xen, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2021- 2026 là nền tảng quan trọng để HĐND tỉnh Phú Thọ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Trên nền tảng những kinh nghiệm quý báu đã được đúc rút, HĐND tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tư duy và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quyết định và giám sát, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan trong hệ thống chính trị, cùng sự đồng hành, ủng hộ của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, trí tuệ, hành động quyết liệt vì lợi ích chung, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng với vị thế và kỳ vọng của Nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh