Trao gần 200 suất quà Tết tặng hộ nghèo, trẻ mồ côi tại xã Nật Sơn

Chiều 5/2, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nật Sơn.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương.

Đồng chí Bùi Thị Minh trao quà Tết tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại buổi thăm, tặng quà, đồng chí Bùi Thị Minh và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi, động viên Nhân dân, chia sẻ những khó khăn trong đời sống, sản xuất, đặc biệt là các hộ nghèo, gia đình chính sách và những hoàn cảnh yếu thế. Đồng chí khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình.

Đoàn công tác đã trao 192 suất quà, tổng trị giá trên 234 triệu đồng tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nật Sơn.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc trao quà Tết tặng các gia đình.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho các gia đình.

Cùng với phần quà chung của tỉnh, đồng chí Bùi Thị Minh cùng đoàn công tác còn dành sự quan tâm đặc biệt đến những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ trên địa bàn xã. Đồng chí đã trực tiếp trao một phần quà đến em Quách Công Danh, sinh năm 2010 ở xóm Gò Tháu là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, hiện đang sinh sống cùng ông bà đã cao tuổi. Đồng chí ân cần thăm hỏi, động viên em và gia đình; mong em nỗ lực vươn lên trong học tập, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để trở thành người có ích cho xã hội.

Đồng chí Bùi Thị Minh trao quà cho em Quách Công Danh.

Trong dịp này, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao những phần quà ý nghĩa đến các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng, chung tay chăm lo cho người nghèo, người yếu thế.

Hoạt động thăm, tặng quà Tết tại xã Nật Sơn là việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và đoàn thể đối với Nhân dân. Qua đó góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời động viên bà con tiếp tục nỗ lực lao động, sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn và đầm ấm.

Mạnh Hùng