Trao quà Tết tặng gia đình chính sách, hộ nghèo tại các xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tân Pheo

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 5/2, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Đà Bắc, Cao Sơn và Tân Pheo. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh thăm hỏi, chúc Tết Nhân dân.

Tại các xã, đồng chí Bùi Thị Minh và các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi tình hình đời sống, sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Bùi Thị Minh cùng thành viên đoàn công tác và lãnh đạo xã Tân Pheo trao quà Tết cho các hộ nghèo.

Đoàn đã trực tiếp trao trên 400 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, tại các xã Đà Bắc, Cao Sơn, đoàn đã trao 100 suất quà/xã; tại xã Tân Pheo, trao 202 suất quà. Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị đã trao hàng trăm suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế.

Đồng chí Bùi Thị Minh trao quà Tết cho hộ nghèo và các đối tượng yếu thế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Cao Sơn.

Phát biểu tại các điểm trao quà, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và tỉnh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Những phần quà Tết tuy không lớn về vật chất nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần động viên, khích lệ các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

Đồng chí Bùi Thị Minh đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, kịp thời quan tâm, hỗ trợ các hộ còn gặp nhiều khó khăn; đẩy mạnh các giải pháp giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Thị Minh cùng lãnh đạo xã Đà Bắc trao quà Tết tặng các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện các gia đình được nhận quà bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các cơ quan, đơn vị đã quan tâm, chia sẻ, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, nghĩa tình.

Mạnh Hùng