Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao quà Tết tại xã Tân Sơn

Ngày 4/2, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Sơn, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Dự chương trình có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, cùng lãnh đạo địa phương, các đơn vị tài trợ.

Tại chương trình, đồng chí Vi Mạnh Hùng đã trực tiếp trao 20 suất quà Tết của tỉnh cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng, bao gồm gạo và tiền mặt, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với các gia đình còn nhiều khó khăn, giúp bà con có thêm điều kiện đón Tết đầy đủ, ấm áp hơn.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong chương trình, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phối hợp với Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng và lãnh đạo Công ty Cổ phần Giấy Việt Trì trao quà Tết cho người dân.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Tân Sơn trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Tân Sơn trao hỗ trợ cho xã Tân Sơn.

Những phần quà Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất, giúp các gia đình vơi bớt khó khăn trong những ngày đầu Xuân, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đối với người dân vùng khó khăn. Qua đó góp phần khích lệ các hộ gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền của dân tộc trong không khí ấm áp, nghĩa tình và tràn đầy niềm tin.

Tạ Thanh


Tạ Thanh

