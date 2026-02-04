Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, tặng 180 suất quà Tết tại xã Quy Đức

Chiều 4/2, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến thăm, tặng quà Tết cho người có công, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại xã Quy Đức.

Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao quà cho các gia đình chính sách xã Quy Đức.

Tại chương trình, Đoàn công tác đã trao 180 suất quà Tết, trong đó có 20 suất dành cho các hộ gia đình chính sách, nhằm kịp thời động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Sơn thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua, nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được sau thành công của Đại hội Đảng các cấp, cũng như những định hướng lớn trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính, tạo tiền đề cho phát triển trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đồng chí khẳng định, tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các địa phương vùng khó, với phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau, để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm”.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy trao quà Tết cho các hộ nghèo của xã.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, hộ nghèo; gửi lời chúc mừng năm mới, chúc bà con đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, an toàn.

Đồng chí mong muốn các hộ dân tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phong phú, tốt đẹp.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững an ninh, trật tự; quan tâm hỗ trợ đảng viên và Nhân dân phát huy bản sắc, thế mạnh của địa phương để từng bước nâng cao đời sống.

Đồng thời, đề nghị MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Quy Đức sẽ tiếp tục là những hạt nhân đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo xã Quy Đức trao quà Tết cho các hộ nghèo của xã.

Theo báo cáo của xã Quy Đức, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, địa phương đã tập trung triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội. Xã hiện có trên 2.000 hộ dân, trong đó trên 51% là hộ nghèo. Tính đến ngày 4/2/2026, xã đã tiếp nhận 1.703 suất quà Tết, tổng giá trị ước khoảng 870 triệu đồng từ các nguồn Trung ương, tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Việc chi trả trợ cấp xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết.

Chương trình thăm hỏi, tặng quà của lãnh đạo tỉnh thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với xã Quy Đức - địa phương còn nhiều khó khăn, góp phần động viên Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, đầm ấm, an toàn.

Hồng Duyên