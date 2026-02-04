Triển khai kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Phú Thọ 2026

Ngày 4/2, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Phú Thọ 2026.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

Theo kế hoạch, Hội báo Xuân Phú Thọ 2026 do Hội Nhà báo tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Báo Quân khu II, Trường Đại học Hùng Vương và Văn phòng đại diện các báo, tạp chí Trung ương thường trú tại Phú Thọ tổ chức.

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh thông qua kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Phú Thọ 2026.

Hội báo Xuân Phú Thọ 2026 diễn ra trong 2 ngày 26-27/2 tại Thư viện tỉnh (đường Trần Phú, phường Việt Trì). Hội báo có 10 gian trưng bày ấn phẩm báo chí, xuất bản - văn hóa của các đơn vị nhằm giới thiệu với công chúng các ấn phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình, văn hoá, nghệ thuật của tỉnh, Trung ương và các địa phương trong cả nước xuất bản trong năm 2025 vào dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Các ấn phẩm trưng bày tại Hội báo Xuân là bức tranh toàn cảnh báo chí Phú Thọ, không khí đón chào năm mới; ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu; giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh và của đất nước.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu, thành viên Ban tổ chức Hội báo Xuân Phú Thọ 2026 đã phát biểu, đóng góp ý kiến nhằm tổ chức Hội báo Xuân 2026 đảm bảo trang trọng, hiệu quả, thiết thực, mang đậm nét văn hoá của địa phương và báo chí, nội dung phong phú, hình thức trưng bày sinh động tạo không khí tưng bừng, phấn khởi phục vụ nhu cầu thông tin, văn hoá của đông đảo Nhân dân.

Đồng thời tôn vinh văn hóa đọc, văn hóa truyền thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan báo chí và các đơn vị phối hợp trong công tác tuyên truyền về sự phát triển của quê hương, đất nước.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Hội báo Xuân nằm trong chuỗi hoạt động mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026; giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Đất Tổ; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, du lịch của tỉnh Phú Thọ.

Thông qua Hội báo Xuân nhằm tôn vinh thành tựu phát triển của báo chí Phú Thọ năm 2025, kết quả hoạt động nghề nghiệp của hội viên Hội Nhà báo tỉnh; tôn vinh văn hóa đọc, văn hóa truyền thông, là diễn đàn giao lưu học tập kinh nghiệm giữa những người làm báo, người làm báo với công chúng.

Qua đó, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của Nhân dân; nâng cao uy tín của Hội Nhà báo trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung, tạo không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa đầu Xuân cho đội ngũ người làm báo và Nhân dân.

Lê Hoàng