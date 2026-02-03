Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà Tết tặng các hộ nghèo xã Tam Sơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3/2, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến trao quà Tết tặng các hộ nghèo xã Tam Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà Tết tặng các hộ nghèo xã Tam Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga thăm hỏi, tặng quà bà Đỗ Thị Hà (thôn Lũng Gì), hộ nghèo nuôi 3 cháu mồ côi cha.

Trong chương trình tặng quà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã trao 23 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo nếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà Tết tặng các hộ nghèo xã Tam Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Tam Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà Tết tặng các hộ nghèo xã Tam Sơn

Lãnh đạo xã Tam Sơn trao quà Tết của tỉnh tặng các hộ hoàn cảnh khó khăn.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh, chính quyền địa phương đối với công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Sơn ổn định đời sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm và nghĩa tình.

Thúy Hường


Thúy Hường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hộ nghèo Trao quà tết Tết nguyên đán Hoàn cảnh khó khăn Ổn định đời sống công tác an sinh xã hội
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long