Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà Tết tặng các hộ nghèo xã Tam Sơn

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 3/2, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến trao quà Tết tặng các hộ nghèo xã Tam Sơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga thăm hỏi, tặng quà bà Đỗ Thị Hà (thôn Lũng Gì), hộ nghèo nuôi 3 cháu mồ côi cha.
Trong chương trình tặng quà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đã trao 23 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo nếp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao quà Tết cho các hộ nghèo xã Tam Sơn.
Lãnh đạo xã Tam Sơn trao quà Tết của tỉnh tặng các hộ hoàn cảnh khó khăn.
Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tỉnh, chính quyền địa phương đối với công tác an sinh xã hội. Qua đó, góp phần giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tam Sơn ổn định đời sống, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 vui tươi, đầm ấm và nghĩa tình.
Thúy Hường
