Trường Sĩ quan Chính trị thăm, chúc Tết tỉnh Phú Thọ

Ngày 3/2, đoàn cán bộ Trường Sĩ quan Chính trị, Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Lưu Thanh Hân - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gửi lời chúc đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.

Thay mặt cán bộ, giảng viên, học viên Trường Sĩ quan Chính trị, Thiếu tướng Lưu Thanh Hân chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể Nhân dân tỉnh Phú Thọ đón Xuân Bính Ngọ 2026 nhiều niềm vui, hạnh phúc, năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Thiếu tướng Lưu Thanh Hân tặng quà, chúc Tết tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Lưu Thanh Hân cho biết, năm 2025, Trường Sĩ quan Chính trị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường còn có sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tỉnh Phú Thọ. Đồng chí mong muốn thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và tỉnh Phú Thọ tiếp tục được tăng cường, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm chúc Tết Thiếu tướng Lưu Thanh Hân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trân trọng cảm ơn những tình cảm Trường Sĩ quan Chính trị dành cho tỉnh Phú Thọ. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2025, với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác của nhà trường, cùng với tỉnh Phú Thọ tạo môi trường ổn định, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Lê Hoàng