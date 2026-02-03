Phú Thọ 24h
Trao quà Tết tặng người có công và hộ nghèo xã Liên Hòa

Sáng 3/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao 10 suất quà Tết cho người có công và 27 suất quà Tết cho hộ nghèo xã Liên Hòa.

Trao quà Tết tặng người có công và hộ nghèo xã Liên Hòa

Đồng chí Đinh Công Thực cùng lãnh đạo xã Liên Hòa trao quà Tết cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo.

Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình. Đồng chí khẳng định, những phần quà trao tặng thể hiện sự quan tâm của tỉnh Phú Thọ đến công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đảm bảo mọi người dân đều được đón Tết ấm no, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục huy động các nguồn lực, quan tâm, kịp thời chăm lo đời sống cho các đối tượng yếu thế. Đồng thời, mong muốn các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay vì người nghèo.

Thu Hoài - Nguyễn Toàn

