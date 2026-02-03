Tỉnh ủy Phú Thọ gặp mặt nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ

Sáng 3/2, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.

Các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí thân tình, cởi mở, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ đã chia sẻ nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với chặng đường phát triển của Phú Thọ trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Từ góc nhìn của những người từng trực tiếp lãnh đạo, gắn bó sâu sắc với địa phương, các ý kiến đều thể hiện niềm tin, sự phấn khởi trước những chuyển biến tích cực và gửi gắm kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ đương nhiệm trong việc tiếp tục đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vai trò, vị thế Đất Tổ.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh phát biểu bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ của tỉnh. Các đồng chí cho rằng, kết quả là rất đáng trân trọng, thể hiện nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân. Đồng thời tin tưởng, với sự nhạy bén, hành động quyết liệt của đội ngũ cán bộ, tỉnh sẽ phát triển mạnh mẽ, cùng cả nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Mong muốn tỉnh tiếp tục có những quyết sách đột phá, đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Xuân Cừ - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Hoàng Văn Hon - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Văn Chức - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước tình cảm, trách nhiệm và tâm huyết của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, theo dõi sát sao sự phát triển của địa phương.

Thông tin nhanh về kết quả phát triển của Phú Thọ thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là thành quả được đúc kết qua nhiều giai đoạn, nhiều nhiệm kỳ, bằng sự chỉ đạo quyết liệt, kinh nghiệm thực tiễn và cả những bài học sâu sắc trong quá trình giải quyết các vấn đề phát sinh của địa phương. Những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và sự chỉ đạo sát sao của Trung ương.

Đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định lãnh đạo tỉnh trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến và sẽ nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình vận hành, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh tập trung đồng bộ hóa chương trình hành động Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I với tinh thần và nội dung Đại hội XIV của Đảng. Tiếp tục nêu cao, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế, duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số. Triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng số.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, phát huy hiệu quả tính ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, quan tâm đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là vùng khó khăn, đối tượng yếu thế; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở; tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, trường thọ, hạnh phúc; tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc, là nguồn động viên lớn lao cho các thế hệ cán bộ tỉnh trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Phú Thọ giàu mạnh, văn minh.

Đinh Vũ