Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao Huy hiệu Đảng và tặng quà tại xã Vĩnh An

Ngày 3/2, đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phạm Văn Dư thuộc chi bộ thôn Lực Điền, Đảng bộ xã Vĩnh An.
Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Phạm Văn Dư.
Đồng chí Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao quà Tết tặng hộ nghèo xã Vĩnh An.
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Vi Mạnh Hùng chúc mừng đảng viên Phạm Văn Dư vinh dự được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đúng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí mong muốn đảng viên Phạm Văn Dư tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu của người đảng viên; tuyên truyền gia đình, con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động Nhân dân địa phương thi đua lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tiếp đó, đồng chí Vi Mạnh Hùng đã trao 20 suất quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Vĩnh An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Văn Hải - Đặng Thưởng
