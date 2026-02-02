Phú Thọ gặp mặt báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026

Chiều 2/2, UBND tỉnh tổ chức họp báo quý IV/2025 và gặp mặt báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026. Đến dự có đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cùng đông đảo phóng viên, nhà báo đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi họp báo.

Phát biểu khai mạc buổi họp báo và gặp mặt báo chí đầu Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025. Theo đó, năm 2025, cùng với cả nước, tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới có quy mô, lợi thế, tiềm năng lớn hơn với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước có nhiều khó khăn, thách thức và thuận lợi, cơ hội đan xen của năm 2025, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, vào cuộc tích cực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Phú Thọ đã giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị; qua đó góp phần đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, đột phá với nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề phát triển cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi họp báo.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 10,52%, đứng thứ 4 toàn quốc, thứ Nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quy mô kinh tế đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 16 tỷ USD, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố; tổng thu ngân sách đạt khoảng 62 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 55 nghìn tỷ đồng (bằng 160% dự toán Trung ương giao); giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước.

Các hoạt động văn hóa - xã hội, chính sách an sinh xã hội được quan tâm chú trọng; hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà đột nát trên địa bàn tỉnh. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, từng bước phát huy hiệu quả. Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được quan tâm, thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề mà các nhà báo quan tâm.

Đặc biệt, công tác xây dựng chính quyền và hoàn thiện thể chế được quan tâm hàng đầu, đạt nhiều kết quả quan trọng; trong đó đã hoàn thành rà soát 1.331 văn bản quy phạm pháp luật của 3 tỉnh trước đây, ban hành mới hệ thống văn bản chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ mới từ 1/1/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, nhà báo đã phản ánh kịp thời, toàn diện, trung thực về thực tiễn sinh động của mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh với gần 11 nghìn tin, bài trên báo chí Trung ương; gần 100 nghìn tin, bài, chương trình trên các cơ quan báo chí và các nền tảng truyền thông của tỉnh; tỷ lệ thông tin tích cực đạt trên 97%.

Để hiện thực hóa khát vọng đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững, tỉnh xác định công tác thông tin, tuyên truyền phải đi trước một bước, tạo sự đồng thuận xã hội và niềm tin của Nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, nhà báo tiếp tục đồng hành với tỉnh; phản ánh trung thực, sinh động quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát huy vai trò phản biện khách quan, trung thực, kịp thời chỉ ra những khó khăn, “điểm nghẽn” trong thực tiễn để tỉnh lắng nghe, điều chỉnh.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng; góp phần bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh và xây dựng hình ảnh Phú Thọ phát triển, cởi mở, minh bạch và đáng tin cậy trong mắt Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè trong nước, quốc tế.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ năm 2026, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gửi lời chúc mừng năm mới tới các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu và Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Dương Hoàng Hương cùng các đại biểu đã trao đổi, giải đáp, làm rõ những vấn đề mà các nhà báo quan tâm liên quan đến: Chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; công tác đảm bảo an toàn các công trình, dự án trên địa bàn; định hướng phát triển công nghiệp văn hóa, phát huy giá trị văn hóa vùng Đất Tổ; chủ trương sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế và giáo dục sau sáp nhập địa giới hành chính...

