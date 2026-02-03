Phú Thọ có 3 Bí thư Chi bộ xuất sắc được vinh danh và giành 1 Giải Búa liềm vàng lần thứ X

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X năm 2025.

Dự Lễ trao giải có đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố; 96 Bí thư chi bộ được tuyên dương; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí, các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm được trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X.

Về phía tỉnh Phú Thọ, dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Sơn; Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ Nguyễn Thị Tuyết Chinh cùng đại diện nhóm tác giả đạt Giải Búa liềm, Bí thư Chi bộ tiêu biểu xuất sắc.

Chương trình là sự kiện chính trị quan trọng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng; mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Tính đến thời điểm kết thúc nhận tác phẩm, cơ quan thường trực giải (Tạp chí Cộng sản) đã tiếp nhận 2.296 tác phẩm báo chí. Trong đó, có 643 tác phẩm báo in, 866 tác phẩm báo điện tử, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh, 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Hội đồng Chung khảo đánh giá chất lượng các tác phẩm năm nay có sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt là ở khối báo chí địa phương. Các tác phẩm đã bám sát những vấn đề nóng và nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 cùng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng đại diện nhóm tác giả tham dự tại buổi lễ.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm báo chí tham dự giải đã phản ánh kịp thời các quan điểm chỉ đạo mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, công tác chống lãng phí và tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Các hình thức thể hiện hiện đại như longform, megastory được tận dụng tối đa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong công chúng.

Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn và trao giải cho những tác phẩm xuất sắc nhất, bao gồm: 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề, 35 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai giải tại các địa phương, đơn vị.

Một trong những nét mới nổi bật của chương trình năm nay là việc kết hợp Lễ trao giải Búa liềm vàng với hoạt động tuyên dương 96 Bí thư chi bộ xuất sắc. Trong đó, 96 đại biểu được lựa chọn tượng trưng cho hành trình 96 năm thành lập và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tỉnh Phú Thọ vinh dự có 3 đồng chí Bí thư chi bộ xuất sắc được vinh danh, gồm: Ông Đào Ngọc Thắng - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu 7 (thị trấn Hùng Sơn cũ), Đảng bộ xã Lâm Thao; ông Bùi Văn Sinh - Bí thư chi bộ xóm Mý, Đảng bộ xã Vân Sơn; bà Khương Thị Minh Quế - Bí thư chi bộ thôn Phú Cường, Đảng bộ xã Hợp Lý.

3 đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu xuất sắc của tỉnh Phú Thọ được vinh danh tại lễ tuyên dương.

Các đồng chí được vinh danh là những cá nhân điển hình, có thành tích đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong giai đoạn mới.

Quang cảnh buổi lễ.

Tại Giải Búa liềm vàng lần thứ X, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đạt giải Khuyến khích, thể loại phóng sự phát thanh với tác phẩm: “Đường lớn mở ra từ lòng dân” của nhóm tác giả Kim Thanh - Thanh Hoa - Cẩm Bình. Tác phẩm phản ánh chân thực niềm tin, sự đồng thuận của hàng trăm hộ dân ở xã vùng cao Cao Sơn và vùng hồ Tân Mai - những người đã tự nguyện hiến đất, di dời nhà cửa đồng lòng cùng chính quyền mở đường. Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tinh thần “ý Đảng hợp lòng dân” lan tỏa giúp dự án bàn giao hơn 96% mặt bằng, vượt tiến độ đề ra. Mỗi con đường mới không chỉ nối liền miền đất, mà còn nối niềm tin và khát vọng vươn lên của người dân vùng cao - biểu tượng sinh động cho sức mạnh đồng thuận trong hành trình xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Báo và phát thanh Truyền hình Phú Thọ được khen thưởng Tập thể xuất sắc trong tổ chức triển khai Giải Búa liềm vàng ở địa phương, đơn vị.

Đức Anh