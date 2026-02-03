Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, chúc Tết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chiều 3/2, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì.

Năm 2025, Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì đạt tổng doanh thu trên 300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế khoảng 40 tỷ đồng. Công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn biểu dương nỗ lực và kết quả hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì năm 2025.

Đồng chí Trần Quang Quân - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Việt Trì cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với đơn vị.

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn chúc mừng và đánh giá cao những kết quả Công ty đạt được trong năm 2025, đặc biệt là việc giải quyết hiệu quả các vấn đề về thu gom, xử lý rác thải, góp phần giữ gìn môi trường đô thị.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, bình an, đón Tết vui tươi, đầm ấm tới toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty. Đồng chí đề nghị, Công ty tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, chăm lo tốt đời sống người lao động; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là bảo đảm vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn thăm, chúc Tết Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ.

Tiếp đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, tặng quà Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ. Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2025, đồng chí đánh giá cao những nỗ lực và kết quả Công ty đạt được. Đồng chí đề nghị, Công ty tiếp tục khắc phục khó khăn, tập trung đầu tư mở rộng sản xuất và thị trường; ứng dụng khoa học và công nghệ, tự động hóa nhằm nâng cao chất lượng nguồn nước, góp phần nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Trước mắt, Công ty cần bảo đảm cấp nước ổn định, liên tục phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn chúc tập thể cán bộ, cổ đông và người lao động Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Thọ năm mới đạt nhiều thắng lợi mới, tiếp tục đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh đề ra.

Lê Minh