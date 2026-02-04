Thăm, tặng quà người có uy tín xã Tam Đảo và Đạo Trù

Ngày 4/2, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tôn giáo tỉnh làm Trưởng đoàn đã thăm, chúc Tết, tặng quà người có uy tín hai xã Tam Đảo và Đạo Trù. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lương Đức Minh trao quà cho người uy tín xã Đạo Trù

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lương Đức Minh đã thông tin tới các đại biểu và người có uy tín về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong những thành tựu đó có những đóng góp tích cực của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Lương Đức Minh chúc người có uy tín cùng gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, tiếp tục là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lương Đức Minh trao quà tặng người uy tín xã Tam Đảo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lương Đức Minh cùng các đại biểu đã trao 60 suất quà tặng người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn 2 xã Tam Đảo và Đạo Trù.

Trước đó, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lương Đức Minh và đoàn công tác đã thăm, chúc Tết, trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tới Thượng tọa Thích Thanh Lâm và Ban trụ trì, các tăng ni, phật tử chùa Bầu, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh đánh giá cao những đóng góp của Thượng tọa Thích Thanh Lâm và Ban trụ trì, tăng ni, phật tử trong việc phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Lương Đức Minh trao quà cho Thượng tọa Thích Thanh Lâm.

Đồng chí mong muốn, thời gian tới, Thượng tọa Thích Thanh Lâm và Ban Trụ trì chùa Bầu tiếp tục phát huy vai trò, uy tín và trách nhiệm trong cộng đồng Phật giáo; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng thời, vận động tăng ni, phật tử nâng cao ý thức công dân, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ, tham gia tích cực, trách nhiệm vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thuý Hường