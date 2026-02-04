Phú Thọ thúc đẩy hợp tác đầu tư với tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc

Ngày 4/2, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn công tác Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu chứng kiến Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) với các đối tác tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu bày tỏ vui mừng chào đón Đoàn công tác, đồng thời thông tin khái quát về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Phú Thọ, đặc biệt là lợi thế về vị trí địa lý, không gian phát triển, nguồn lực dồi dào, hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ, cùng quy mô và cơ cấu kinh tế phù hợp để thu hút đầu tư.

Hiện nay, Phú Thọ có 387 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gần 5 tỷ USD. Tỉnh mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao như chip bán dẫn, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác; chế biến nông sản ứng dụng công nghệ sinh học; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nghề, phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bae Hae - Dong, Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi, bày tỏ vui mừng được đến thăm Phú Thọ trong những ngày đầu năm mới. Ông giới thiệu Gyeonggi là tỉnh đông dân nhất và được coi là “trái tim” kinh tế, công nghiệp của Hàn Quốc, nơi tập trung nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Samsung Electronics, SK Hynix. Ông cho rằng những điểm tương đồng và thế mạnh của hai địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác đầu tư hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

Đoàn công tác quan tâm tìm hiểu các chính sách ưu đãi đầu tư, giá thuê đất, nguồn lao động tại Phú Thọ; đồng thời cam kết hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp của tỉnh Gyeonggi đầu tư vào Phú Thọ, thúc đẩy các hoạt động ngoại giao văn hóa, ngoại giao Nhân dân giữa hai địa phương.

Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) và các đơn vị của tỉnh Phú Thọ trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, gồm: Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ; các chủ đầu tư, đơn vị quản lý Khu công nghiệp CNCTECH, Khu công nghiệp Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa và Khu công nghiệp Tam Dương.

Đoàn công tác Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) đến thăm, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên.

Trước đó, Đoàn công tác của Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi Hàn Quốc đến thăm Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên thuộc Tập đoàn CNC Tech. Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên có hạ tầng kỹ thuật, định hướng phát triển khu công nghiệp xanh, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Chủ tịch Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Gyeonggi bày tỏ ấn tượng với hạ tầng Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên, đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm phát triển khu công nghiệp, phát huy thế mạnh của hai địa phương nhằm thu hút doanh nghiệp và thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Hải Thành - Ngọc Anh