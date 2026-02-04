Trao quà Tết cho các bệnh nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

{title}
Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 4/2, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng (phường Vĩnh Phúc), Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà (phường Phúc Yên) và một số nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; xã Vĩnh Tường và phường Hòa Bình.
Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao quà Tết cho các bệnh nhân chạy thận.
Tại chương trình, đoàn đã trao tổng số 15 suất quà, trị giá trên 20 triệu đồng. Trong đó, trao 10 suất quà tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chạy thận tại Trung tâm thận lọc máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh; trao 3 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Tường và 2 suất quà tặng gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hòa Bình. Mỗi suất quà bao gồm tiền mặt, quà là nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ ngày Tết.
Lãnh đạo Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ trao quà cho các bệnh nhân chạy thận.
Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, động viên các bệnh nhân, gia đình tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ đủ đầy, ấm cúng và đoàn viên.
Lê Hoàng
