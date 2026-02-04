Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Trao quà Tết cho các bệnh nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều 4/2, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng (phường Vĩnh Phúc), Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà (phường Phúc Yên) và một số nhà hảo tâm đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; xã Vĩnh Tường và phường Hòa Bình.

Trao quà Tết cho các bệnh nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh trao quà Tết cho các bệnh nhân chạy thận.

Tại chương trình, đoàn đã trao tổng số 15 suất quà, trị giá trên 20 triệu đồng. Trong đó, trao 10 suất quà tặng các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, chạy thận tại Trung tâm thận lọc máu, Bệnh viện đa khoa tỉnh; trao 3 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Tường và 2 suất quà tặng gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hòa Bình. Mỗi suất quà bao gồm tiền mặt, quà là nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ ngày Tết.

Trao quà Tết cho các bệnh nhân, gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Báo và Phát thanh truyền hình Phú Thọ trao quà cho các bệnh nhân chạy thận.

Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống, động viên các bệnh nhân, gia đình tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ đủ đầy, ấm cúng và đoàn viên.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Hoàn cảnh khó khăn Gia đình Bệnh viện đa khoa tỉnh tỉnh Phú Thọ Hội nhà báo Tết nguyên đán
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long