Đồng chí Bùi Đức Hinh thăm, tặng quà Tết Nhân dân khu tái định cư Quý Hòa

Ngày 4/2, tại xã Mường Vang, đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự chương trình gặp mặt đại diện cộng đồng dân cư xóm Thung 1 và xóm Thung 2, khu tái định cư Quý Hòa.

Cùng dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Mường Vang.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh và các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh gặp gỡ, thăm hỏi, động viên người dân xóm Thung 1 và Thung 2.

Trước thềm Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, đại diện cộng đồng dân cư xóm Thung 1 và xóm Thung 2 bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với Nhân dân khu tái định cư Quý Hòa; coi đây là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp bà con thêm tin tưởng, yên tâm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình

Nhân dân hai xóm chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân từng bước ổn định đời sống, phát triển sản xuất.

Từ những khó khăn ban đầu, đến nay, diện mạo khu tái định cư Quý Hòa ngày càng khang trang, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình tại xóm Thung 1, Thung 2.

Bên cạnh đó, Nhân dân xóm Thung 1 và Thung 2 khẳng định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; chung tay giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Bà con mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành để khu tái định cư ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của Nhân dân hai xóm Thung 1 và Thung 2 trong ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống Nhân dân, nhất là các hộ dân tại khu tái định cư, đặc biệt trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù lao động sản xuất; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống; chung sức xây dựng khu tái định cư Quý Hòa ngày càng ổn định, văn minh, an toàn.

Về lâu dài, khu tái định cư cần được định hướng phát triển gắn với du lịch cộng đồng, dịch vụ và các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng 34 suất quà Tết cho các hộ gia đình xóm Thung 1, xóm Thung 2 và 5 suất quà Tết cho trẻ em mồ côi trên địa bàn xã Mường Vang.

Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của lãnh đạo tỉnh, góp phần để Nhân dân vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an vui, tiếp thêm niềm tin và động lực cho một năm mới nhiều khởi sắc.

