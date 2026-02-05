Chủ tịch nước Lương Cường thăm, tặng quà và chúc Tết tại Phú Thọ

Sáng 5/2, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động và lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch nước Lương Cường chúc Tết cấp ủy, chính quyền và người dân tỉnh Phú Thọ.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Trung ương MTTQ, các đoàn thể Trung ương; Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, chỉ huy Quân khu 2.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu tại chương trình.

Đón, tiếp và tham gia đoàn công tác của Chủ tịch nước về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn công tác đã tặng quà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tặng quà Công an tỉnh và trao 1.000 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch nước tặng quà Tết Tỉnh ủy Phú Thọ.

Chủ tịch nước tặng quà Tết UBND tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước tặng quà Tết Công an tỉnh.

Báo cáo với Chủ tịch nước về công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW ngày 22/12/2025 của Ban Bí thư và các chỉ thị, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, UBND tỉnh đã cấp hỗ trợ kinh phí cho các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường để chăm lo Tết cho Nhân dân và công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền hơn 147 tỷ đồng.

Việc tặng quà cho người có công với cách mạng tại các xã, phường được triển khai kịp thời, đúng đối tượng; dự kiến hoàn thành toàn bộ trước ngày 8/2/2026. Trong đó, tặng quà của Chủ tịch nước là 60.110 suất với tổng kinh phí hơn 18,3 tỷ đồng; tặng quà của tỉnh với tổng kinh phí gần 43 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 59.177 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ với tổng kinh phí 27,6 tỷ đồng.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Trung ương MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Qua tổng hợp báo cáo, toàn tỉnh có 32 xã có hộ dân thiếu lương thực trong dịp Tết và giáp hạt, với 2.800 hộ, 8.711 khẩu; nhu cầu hỗ trợ gạo là 218.250kg. Trên cơ sở kết quả rà soát, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đề nghị cấp gạo cứu trợ không thu tiền cho các đối tượng theo quy định. Việc giao, nhận gạo được tổ chức trong các ngày 5-6/2/2026, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang trao quà Tết cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát, lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn để triển khai hỗ trợ, tặng quà Tết. Việc cấp phát quà được tổ chức thông qua UBND các xã, phường, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch; không để hộ dân nào bị thiếu đói trong dịp Tết. UBND tỉnh đã có tờ trình trình HĐND tỉnh thông qua nghị quyết tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh, với tổng số tiền 22,9 tỷ đồng...

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác chăm lo Tết cho Nhân dân, Chủ tịch nước Lương Cường vui mừng trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2025 là năm đầu tiên thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tuy còn gặp nhiều khó khăn, song với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và LLVT tỉnh đã nỗ lực cố gắng, đạt được kết quả toàn diện, ấn tượng. Công tác chuẩn bị và chăm lo Tết cho đồng bào, các tầng lớp Nhân dân được tập trung thực hiện tốt. Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và LLVT tỉnh đã đạt được trong năm 2025.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống Nhân dân, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết.

Đặc biệt chú ý quan tâm, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, công nhân, người lao động khó khăn, người nghèo. Thực hiện tốt chính sách với LLVT và hậu phương của cán bộ, chiến sĩ; tổ chức động viên, thăm hỏi các lực lượng trực Tết...

Bên cạnh chăm lo Tết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường sắp tới. Trước mắt là triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

“Với khát vọng và quyết tâm phát triển, Phú Thọ không chỉ là cội nguồn văn hóa dân tộc, mà phải vươn lên trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Một Phú Thọ: Hiện đại hơn trong hạ tầng và công nghiệp; xanh hơn trong phát triển bền vững; nhân văn hơn trong chính sách xã hội; phát triển nhanh nhưng phải bao trùm; tăng trưởng mạnh nhưng không ai bị bỏ lại phía sau; hiện đại hóa nhưng vẫn giữ vững hồn cốt, giá trị văn hóa của Đất Tổ” - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch nước, các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương đối với tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch nước, các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương đối với tỉnh Phú Thọ. Tiếp thu đầy đủ và nghiêm túc những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thiết thực, có hiệu quả, kết quả cụ thể. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và huy động sự tham gia của toàn xã hội để cùng chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động hoàn cảnh khó khăn, để mọi người dân, mọi gia đình đều đón Tết ấm no, an vui, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Lương Cường tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh.

*Thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những chiến công thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ quốc phòng - an ninh. Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh chủ động nắm, dự báo, đánh giá chính xác tình hình, xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Phối hợp với các lực lượng, tổ chức trực và đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao nhận quân năm 2026, Tết trồng cây, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Bộ CHQS tỉnh.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ, Chủ tịch nước chúc Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân tỉnh Phú Thọ một năm mới an khang, thịnh vượng với niềm tin, hy vọng và thành công mới; kỳ vọng một năm mới với những bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trên mọi mặt trận.

Đinh Vũ