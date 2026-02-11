Hiệp thương lần thứ Ba, lập danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 11/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Trên cơ sở kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ Hai, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người có tên trong danh sách sơ bộ, hội nghị đã thảo luận dân chủ, xem xét khách quan và thống nhất lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 29 người (8 người do Trung ương giới thiệu, 21 người do tỉnh Phú Thọ giới thiệu). Trong đó, đại biểu nữ 14 người (chiếm 48,3%); đại biểu ngoài Đảng 4 người (chiếm 13,8%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 10 người (chiếm 34,5%); đại biểu dân tộc thiểu số 7 người (chiếm 24,1%).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đinh Công Thực điều hành nội dung biểu quyết tại hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đồng thuận, hội nghị cũng đã thống nhất lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm 138 người. Trong đó, đại biểu nữ 56 người (chiếm 40,6%); đại biểu ngoài Đảng 16 người (chiếm 11,6%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 33 người (chiếm 23,9%); đại biểu dân tộc thiểu số 25 người (chiếm 18,1%).

Danh sách chính thức bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần, số lượng đã được xác định trong các bước hiệp thương trước; bảo đảm tính đại diện của các tầng lớp Nhân dân, giới, độ tuổi, dân tộc, lĩnh vực công tác; phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu biểu quyết tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh: Kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước cuối cùng trong quy trình hiệp thương; đồng thời là cơ sở pháp lý để công bố danh sách chính thức người ứng cử, chuẩn bị cho các bước tiếp theo của cuộc bầu cử.

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ Ba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Bầu cử tỉnh và các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục theo quy định của pháp luật; công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đồng thời, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng quy định, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh mong muốn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong các bước tiếp theo của công tác bầu cử, nhằm bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

Lê Hoàng