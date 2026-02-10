Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, chúc Tết các doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Hà

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Phú Hà. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành, phường Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc với Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà, chúc Tết lãnh đạo, nhân viên Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác đã tới thăm các doanh nghiệp: Tổng Công ty Viglacera - CTCP (Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phú Hà); Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam (Nhà đầu tư Dự án Nhà máy Innovation Việt Nam); Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam (Nhà đầu tư Nhà máy Điện tử BYD Việt Nam).

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera - CTCP.

Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo đơn vị đã báo cáo khái quát tình hình hoạt động trong năm qua. Mặc dù còn nhiều khó khăn chung của nền kinh tế, các đơn vị vẫn duy trì hoạt động ổn định, từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Bước sang năm 2026, các doanh nghiệp tiếp tục thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chủ động thích ứng với tình hình mới, qua đó đóng góp tích cực hơn cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà, chúc Tết lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tham quan dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tham quan dây chuyền sản xuất và tìm hiểu đời sống, viêc làm của công nhân Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thông tin khái quát về những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2025, trong đó GRDP đạt mức tăng trưởng 10,52%... Những kết quả này khẳng định vai trò quan trọng của khu vực doanh nghiệp trong thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các doanh nghiệp đối với sự phát triển chung của tỉnh; vui mừng được biết năm 2025 mặc dù gặp nhiều khó khăn do chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ nhưng năm 2026 các doanh nghiệp đều có những tín hiệu tích cực với những hợp đồng mới được ký kết và những dự án đầu tư, mở rộng sản xuất đang được triển khai.

Đồng chí khẳng định UBND tỉnh và các sở, ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và bao trùm trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà, chúc Tết lãnh đạo, nhân viên Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam.

Ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, đặc biệt là những khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Sở Nội vụ cùng các sở, ngành, địa phương liên quan ngay sau buổi làm việc chủ động phối hợp, tổ chức làm việc, hướng dẫn và kết nối để các doanh nghiệp làm việc, ký kết hợp đồng hợp tác đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Tỉnh cũng sẽ triển khai sớm các dự án Nhà ở xã hội cho công nhân thuê, mua ở khu vực này, từ đó tạo điều kiện thu hút lao động của tỉnh hiện đang làm việc tại các địa phương khác trong cả nước cũng như lao động tại các địa phương lân cận, của khu vực Hòa Bình cũ về làm việc tại Khu công nghiệp Phú Hà.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gửi lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tập thể lãnh đạo, người lao động các đơn vị; đồng thời bày tỏ mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, mở rộng đầu tư, triển khai dự án đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, chấp hành nghiêm pháp luật của Việt Nam; quan tâm chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển bền vững.

Tổng Công ty Viglacera - CTCP hiện là nhà đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Phú Hà. Với diện tích 450ha, hiện nay, Khu Công nghiệp Phú Hà đã thu hút được 32 dự án thứ cấp đầu tư, tạo việc làm cho hơn 36.000 lao động với thu nhập bình quân khoảng 9 triệu đồng/người/tháng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tham quan phòng trưng bày mẫu của Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác và lãnh đạo Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam.

Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam và Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam đều là doanh nghiệp FDI tiêu biểu có quy mô sản xuất lớn. Trong đó, Công ty TNHH Điện tử BYD Việt Nam chuyên sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi. Năm 2025, doanh thu của Công ty đạt trên 3,7 tỷ USD; giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 15.500 lao động với mức thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Công ty TNHH Innovation Tương lai Việt Nam chuyên sản xuất và gia công sản phẩm điện tử dân dụng. Năm 2025, doanh thu của Công ty đạt trên 6.500 tỷ đồng; giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 5.500 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng/người/tháng.

Bước sang năm 2026, cả hai Công ty đều đã ký được những đơn hàng lớn và có kế hoạch mở rộng sản xuất, xây dựng thêm nhà xưởng, nâng tổng số lao động của BYD Việt Nam tại KCN Phú Hà lên khoảng 20.000 lao động, của Innovation Tương lai Việt Nam lên 10.000 lao động.

Đinh Vũ