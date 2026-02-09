Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Ngày 9/2, đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến thăm và trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Ngụ thuộc chi bộ Khu 2 - Phượng Lâu, Đảng bộ phường Vân Phú.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Nguyễn Thị Ngụ.

Đảng viên Nguyễn Thị Ngụ tham gia cách mạng khi tuổi đời còn rất trẻ và được kết nạp Đảng ngày 12/6/1956. Đồng chí đã trải qua nhiều chức vụ công tác tại địa phương và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Phượng Lâu (cũ). Dù trên cương vị nào, đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi chúc mừng đảng viên Nguyễn Thị Ngụ được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đồng chí khẳng định, đây là niềm vinh dự, tự hào với cá nhân, gia đình đảng viên và chi bộ khu dân cư cũng như Đảng bộ phường Vân Phú. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến bền bỉ, lòng kiên trung của người đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong đảng viên lão thành Nguyễn Thị Ngụ tiếp tục sống vui, sống khoẻ, là “cây cao, bóng cả”, điểm tựa tinh thần vững chắc, động viên gia đình, con cháu, khu dân cư hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, động viên, chăm lo đời sống tinh thần các đảng viên lão thành; làm tốt công tác phát triển đảng viên mới và tiếp tục rà soát, đề nghị xét trao Huy hiệu Đảng sớm cho các đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu.

Huyền Trang – Hoài Vũ