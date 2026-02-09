Bộ Tư lệnh Quân khu 2 thăm, chúc Tết tỉnh Phú Thọ

Ngày 9/2, Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2 làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Phú Thọ nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Phạm Đức Duyên chúc mừng những thành tựu tỉnh Phú Thọ đạt được trong năm qua; đồng thời nhấn mạnh, sự quan tâm của Tỉnh ủy đã tạo điều kiện để LLVT Quân khu 2 triển khai toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền, đồng chí Trung tướng, Chính ủy Quân khu 2 Phạm Đức Duyên chúc tỉnh Phú Thọ bước vào giai đoạn mới tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới. Tiếp tục quan tâm, phối hợp với Quân khu 2, lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2 và đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu 2 chúc Tết tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm mà Quân khu 2 dành cho tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, để có được kết quả nổi bật về tổ chức bộ máy sau sắp xếp, sáp nhập và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025, tỉnh đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp thường xuyên của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2026 là năm tiếp tục diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chuẩn bị đón Tết cổ truyền và tuyển quân. Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trước thềm Xuân mới, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chúc các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 năm mới thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Duy Thành