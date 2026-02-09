Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tướng lĩnh quê hương Phú Thọ nhân dịp Xuân Bính Ngọ

Chiều 9/2, Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các tướng lĩnh lực lượng vũ trang (LLVT) là người con quê hương Phú Thọ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các tướng lĩnh LLVT quê hương Phú Thọ trao bức Tượng Bác Hồ tặng tỉnh Phú Thọ.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ngô Văn Dụ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các tướng lĩnh lực lượng vũ trang là người con quê hương Phú Thọ.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Minh Châu - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, đóng góp tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, các tướng lĩnh LLVT quê hương Phú Thọ đối với sự phát triển của tỉnh trong suốt thời gian qua. Đồng chí khẳng định, đây là nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần tạo động lực để Phú Thọ tiếp tục vươn lên trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các tướng lĩnh LLVT là người con quê hương Phú Thọ tại buổi gặp mặt.

Thông tin về tình hình phát triển của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tỉnh hoàn thành sớm Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; kinh tế tăng trưởng 10,52%, đứng thứ 4 cả nước; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; thu nhập bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng; quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm, công tác chăm lo Tết cho Nhân dân được triển khai chu đáo.

Đồng chí Trần Việt Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo bày tỏ niềm phấn khởi trước những đổi thay tích cực của tỉnh; đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân trong tỉnh. Các ý kiến đều gửi gắm kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ đương nhiệm, mong muốn Phú Thọ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, trở thành một trong những cực tăng trưởng của cả nước. Đồng thời, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho định hướng phát triển năm 2026 và những năm tiếp theo.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí khẳng định Phú Thọ sẽ tiếp tục kiên trì mục tiêu đoàn kết, đổi mới, kỷ cương; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế gắn với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của các đồng chí lãnh đạo và những người con quê hương Phú Thọ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng các đồng chí trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Nhân dịp này, đại diện các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các tướng lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân quê hương Phú Thọ đã trao bức tượng Bác Hồ tặng tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng các đồng chí là người con của tỉnh Phú Thọ và cán bộ Trung ương về công tác tại tỉnh vừa trúng cử Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các tướng lĩnh LLVT là người con quê hương Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm.

Lê Minh