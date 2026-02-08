Chương trình Sắc xuân Vân Phú - Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, phường Vân Phú tổ chức chương trình “Sắc xuân Vân Phú - Mừng Đảng, Mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026” tại Di tích lịch sử - văn hóa Miếu Lãi Lèn, không gian linh thiêng gắn liền với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ.

Đây là lần đầu tiên chương trình “Sắc xuân Vân Phú” được tổ chức với quy mô bài bản, nội dung phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 7-8/2, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường. Đây là lần đầu tiên chương trình "Sắc xuân Vân Phú" được tổ chức với quy mô bài bản, nội dung phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương Đất Tổ.

Chương trình có nhiều hoạt động giao lưu, trình diễn văn hóa, văn nghệ tạo không khí sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trình diễn Hát Xoan Phú Thọ với sự tham gia của 4 phường Xoan gốc: Kim Đái, An Thái, Thét và Phù Đức. Các chặng Hát Xoan được trình diễn đầy đủ ngay tại Miếu Lãi Lèn - nơi phát tích của loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc này, góp phần tôn vinh và lan tỏa giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bên cạnh đó, chương trình còn tái hiện không gian chợ quê truyền thống với 12 gian hàng do các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường thực hiện; hoạt động giao lưu gói bánh chưng với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang; cùng nhiều trò chơi dân gian, chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân sôi nổi.

Không gian chợ quê truyền thống được tái hiện tại chương trình.

Thông qua chương trình, phường Vân Phú không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi đón Tết cổ truyền mà còn khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh Vân Phú giàu truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa Đất Tổ và phấn đấu đến năm 2030, phường Vân Phú trở thành điểm dừng chân, điểm kết nối các tour, tuyến du lịch của tỉnh Phú Thọ.

Thanh Hằng - Trần Tuấn