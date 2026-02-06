Khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm tiêu biểu của các Hợp tác xã dịp Tết Nguyên đán 2026

Chiều 6/2, tại khu vực sân khấu Công viên Văn Lang, phường Việt Trì, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm tiêu biểu của các Hợp tác xã (HTX) tỉnh dịp Tết Nguyên đán 2026. Dự khai mạc có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTTQ tỉnh và một số sở ngành.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại lễ khai mạc.

Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 1.425 Tổ hợp tác và gần 1.700 HTX đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 7.400 lao động thường xuyên cùng hàng nghìn lao động thời vụ, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống cho người dân nông thôn.

Tuần lễ trưng bày, quảng bá sản phẩm HTX với quy mô 30 gian hàng, khoảng 200 sản phẩm tiêu biểu đến từ các HTX trên địa bàn toàn tỉnh. Sự kiện không chỉ là không gian mua sắm, giao thương mà còn là không gian văn hóa, nơi tôn vinh giá trị lao động sáng tạo; kết nối các hợp tác xã với doanh nghiệp, hệ thống phân phối và chuỗi cung ứng trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm HTX.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực; nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời là dịp để giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng cao, phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán của Nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng hoa chúc mừng Liên minh HTX tỉnh.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khẳng định: Tuần lễ trưng bày, quảng bá và giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của các HTX trong dịp Tết Nguyên Đán là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm, mà còn là dịp để tôn vinh giá trị lao động, tinh thần sáng tạo và vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm tiêu biểu của các Hợp tác xã.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, coi đây là yếu tố sống còn trong phát triển bền vững; chủ động tổ chức sản xuất theo các quy trình VietGAP, GlobalGAP, mở rộng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Đồng thời, tăng cường chuẩn hóa quy trình sản xuất - chế biến - bảo quản, bảo đảm truy xuất nguồn gốc rõ ràng, minh bạch thông tin sản phẩm; từng bước nâng cao năng lực quản lý chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, hướng tới các thị trường có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình OCOP, đẩy mạnh nâng hạng sao, cải tiến mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu, gắn sản phẩm với bản sắc địa phương và văn hóa vùng Đất Tổ.

Các đại biểu thăm gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Đồng chí cũng mong muốn Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tư vấn, hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn các hợp tác xã áp dụng tiêu chuẩn chất lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng thương hiệu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Quân Lâm