Tặng quà Tết các gia đình chính sách tại xã Vĩnh Hưng

Nhằm tri ân đối với gia đình các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, nhân dịp Tết đến, Xuân về, chiều 5/2, đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách trên địa bàn xã Vĩnh Hưng.

Đồng chí Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ thăm, chúc Tết gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc.

Đồng chí Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ thăm, chúc Tết gia đình thương binh Chu Minh Phát.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường đã đến thăm, tặng quà Tết gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc và gia đình thương binh Chu Minh Phát. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc hy sinh tại mặt trận phía Nam, thương binh Chu Minh Phát bị nhiễm chất độc hóa học.

Đến thăm các gia đình, đồng chí Trần Việt Cường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các liệt sĩ, thương bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà các gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, là tấm gương sáng để con cháu, thế hệ trẻ học tập, noi theo; đồng thời tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Giang