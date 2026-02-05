Chương trình “Tết nhân ái” trao 220 suất quà tặng hộ khó khăn tại xã Vĩnh Thành

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, xã Vĩnh Thành phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình “Tết nhân ái” trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Dự vào trao quà có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh luôn quan tâm đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn, với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới và mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao quà Tết tặng các hộ hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, 220 suất quà được trao tới các hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Trong đó, 25 suất quà của Ủy ban MTTQ tỉnh, 91 suất quà của Tập đoàn Phúc Sơn, 50 suất quà của Hội Doanh nghiệp tỉnh, 29 suất quà của Hội Doanh nghiệp xã Vĩnh Thành, 25 suất quà của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh.

Hà Giang - Đức Thiện