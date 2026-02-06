Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, tặng quà Tết các hộ gia đình khó khăn tại xã Tân Mai

Ngày 6/2, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Mai nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh, Vietcombank Vĩnh Phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại chương trình tặng quà Tết.

Tại buổi tặng quà, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Mai đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình đời sống Nhân dân trên địa bàn trong thời điểm chuẩn bị đón Tết. Theo đó, Tân Mai là xã còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình chính sách còn cao; đời sống của một bộ phận người dân vẫn gặp nhiều trở ngại do thu nhập chưa ổn định, điều kiện sản xuất và việc làm còn hạn chế.

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của các cấp, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ trong dịp Tết được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định; các chế độ, chính sách an sinh xã hội, quà Tết của Trung ương, của tỉnh được triển khai kịp thời, bảo đảm không để xảy ra tình trạng bỏ sót hoặc hỗ trợ không đúng đối tượng.

Bên cạnh đó, xã Tân Mai cũng chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn để mọi người dân trên địa bàn đều được vui Xuân, đón Tết trong điều kiện tốt nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà cho các hộ nghèo xã Tân Mai.

Trong không khí thân tình, ấm áp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các gia đình; chia sẻ với những khó khăn, vất vả của bà con. Đồng chí động viên các hộ tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất để từng bước cải thiện đời sống.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và đại diện Vietcombank Vĩnh Phúc tặng quà cho các hộ nghèo xã Tân Mai.

Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và các đối tượng yếu thế luôn là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Phú Thọ.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà dịp Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Tân Mai tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung khắc phục khó khăn, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để chăm lo tốt hơn cho đời sống của Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tiếp tục rà soát đầy đủ, kịp thời các đối tượng cần được hỗ trợ, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội được triển khai đúng đối tượng, đúng quy định, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Duy Đông cũng đề nghị địa phương chú trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn với đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, tạo sinh kế lâu dài cho người dân thông qua hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Việc chăm lo cho Nhân dân không chỉ dừng lại ở những phần quà trong dịp lễ, Tết mà cần được thực hiện bằng những giải pháp căn cơ, lâu dài, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông và các đại biểu tặng quà của Hội Khuyến học tỉnh cho Quỹ Khuyến học xã.

Tại chương trình, đồng chí Trần Duy Đông cùng đoàn công tác đã trao 65 suất quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Mai với tổng trị giá 84,5 triệu đồng; Hội Khuyến học tỉnh tặng 84 suất quà cho cho các em học sinh nghèo vượt khó và 40 triệu đồng cho Quỹ Khuyến học xã Tân Mai; Vietcombank Vĩnh Phúc tặng 65 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng; Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam tặng 500 triệu đồng cho chương trình an sinh xã hội xã Tân Mai.

Các phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành, góp phần giúp các gia đình đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã.

Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh trao 500 triệu đồng của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí Việt Nam cho chương trình an sinh xã hội xã Tân Mai.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ân cần thăm hỏi, chúc Tết người dân xã Tân Mai.

Mạnh Hùng