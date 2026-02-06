Thương mại điện tử giúp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản dịp Tết

Hiện nay, việc tiêu thụ hàng hóa, trong đó có nông sản, thông qua mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử ngày càng phổ biến. Thương mại điện tử giúp người sản xuất trực tiếp kết nối, giao thương với khách hàng, giảm phụ thuộc vào thị trường truyền thống. Dịp Tết Bính Ngọ năm nay, hàng nghìn sản phẩm nông sản phục vụ Tết đã được giao dịch thành công qua các kênh thương mại điện tử, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho cả người sản xuất và người tiêu dùng, mang đến một cái Tết đủ đầy, ấm áp.

Sản phẩm bánh chưng làng Dòng được giới thiệu trên các sàn thương mại điện tử giúp quảng bá đến rộng rãi khách hàng trong cả nước.

Những ngày cận Tết Nguyên đán, các hộ làm bánh chưng ở làng Dòng, xã Xuân Lũng lại tất bật với công việc rửa lá dong, chuốt giang, vo gạo, đãi đỗ, thái và ướp thịt, nhóm lửa gói bánh, kịp thời đáp ứng các đơn hàng của khách. Không khí lao động khẩn trương, rộn ràng báo hiệu một mùa Tết đang đến gần.

Vài năm trở lại đây, sản phẩm bánh chưng làng Dòng không chỉ có mặt ở thị trường nội tỉnh mà đã vươn ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước, thậm chí có mặt cả ở thị trường nước ngoài. Hiện nay, các sản phẩm bánh mang thương hiệu Làng Dòng đều thuộc Công ty cổ phần Làng Dòng (thành lập năm 2011).

Ngoài các sản phẩm chủ lực là bánh chưng, bánh nẳng, bánh gai, bánh giò, Làng Dòng còn có thêm bánh đúc, bánh dày..., của công ty đã được số hóa, đưa lên các nền tảng mạng xã hội như Website, facebook, các trang thương mại điện tử như Shoppe; lazada... góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, mở rộng kênh phân phối và đưa đặc sản truyền thống đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Anh Chu Mạnh Hùng, một trong những hộ làm bánh tại làng Dòng cho biết: Vài năm nay, bên cạnh kênh tiêu thụ truyền thống thì thương mại điện tử cũng dần trở nên phổ biến và ngày càng đóng vai trò quan trọng do độ tương tác rộng. Nhờ đó, lượng đơn hàng tăng đáng kế, không chỉ là các loại bánh chưng, bánh dày dùng trong ngày Tết mà còn cả loại bánh khác như bánh giò, nẳng, gio...

Trong quá trình sản xuất, chúng tôi hết sức chú trọng đến việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong tất cả các khâu, giữ uy tín thương hiệu. Năm nay lượng đơn hàng tăng hơn hẳn giúp người làm nghề tăng thêm thu nhập, đón Xuân càng thêm vui.

Hiện nay, xu thế thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh, trong đó có nông sản quảng bá, khai thác và mở rộng thị trường. Nhờ các ứng dụng mạng xã hội như zalo, facebook, ticktoc...nhiều cơ sở đã đưa các sản phẩm của mình dưới các hình thức như bài viết, hình ảnh, video clip... vừa dễ tạo ấn tượng, dễ tiếp cận đến người tiêu dùng.

Bà Đào Thị Thu Trang - Giám đốc HTX Thực phẩm xanh có địa chỉ ở xã Bản Nguyên chia sẻ: Việc số hóa sản phẩm và đưa lên các mạng xã hội, trang thương mại điện tử đã xóa khoảng cách địa lý giữa người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Người tiêu dùng chỉ cần có smartphone hoặc máy tính là có thể lựa chọn mua hàng ở bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào chỉ với một cú bấm. Đặc biệt là trong dịp Tết Bính Ngọ, lượng đơn hàng được đặt mua trực tuyến đã tăng lên đáng kể.

Ông Cao Đăng Duy - Giám đốc Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô, phường Vân Phú cho biết: Để mở rộng thị trường, từ năm 2021, Hợp tác xã đã phát triển kênh kinh doanh online qua các sàn thương mại điện tử, các nền tảng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, tiếp cận rộng rãi người tiêu dùng trong và ngoài nước. Hiện nay, trung bình mỗi tháng hợp tác xã tiêu thụ khoảng 65-70 tấn mì gạo, doanh thu đạt hơn 20 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 35 lao động với thu nhập 6,5 triệu đồng/người/tháng. Qua đó, góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn và phát huy nghề truyền thống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thành viên hợp tác xã và người dân làng nghề Hùng Lô. Đặc biệt, sản phẩm của HTX đã được xuất khẩu đi một số thị trường quốc tế và được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong dịp Tết này lượng khách hàng đặt sản phẩm thông qua các ứng dụng cũng tăng hơn so với thường ngày.

Sản xuất mì gạo ở HTX Mì gạo Hùng Lô, phường Vân Phú.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm qua các sàn thương mại điện tử như Voso.vn, Giaothuong.net, Shopee, Lazada, Sendo... Đây là những nền tảng có lượng tương tác cao, góp phần thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, nhất là trong dịp Tết.

Chị Đỗ Thị Thanh Nga, phường Thanh Miếu cho biết, việc đưa sản phẩm lên môi trường số giúp người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, tiết kiệm thời gian mua sắm. Các sản phẩm có mã QR truy xuất đầy đủ thông tin, thuận tiện so sánh giữa nhiều đơn vị cung ứng, từ đó lựa chọn sản phẩm phù hợp cả trong dịp Tết và sinh hoạt hằng ngày.

Đặc biệt, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đưa vào hoạt động “Phần mềm chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ - nongsanphutho.com.vn” - đây là phần mềm nhằm quản lý các sản phẩm nông sản, đặc sản, đặc trưng, sản phẩm OCOP. Phần mềm có tính năng bản đồ nông sản số đã góp phần tích cực trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ nông sản đặc biệt là sản phẩm OCOP trên các nền tảng mạng xã hội như shopee, lazada, tiktok shop, zalo, facebook, website.

Các nông sản đặc trưng của Phú Thọ được giới thiệu trên trang nongsanphutho.com.vn.

Tết năm nay, người tiêu dùng có thể lựa chọn tất cả các mặt hàng nhờ việc được số hóa, chỉ cần đặt hàng là sẽ có người “ship” đến tận cửa, rất thuận tiện khi ngày Tết vẫn còn rất nhiều công việc khác. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản sau khi số hóa đều có sự gia tăng về số lượng đơn hàng bán ra.

Điều này sẽ góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát triển sản xuất và kinh doanh, nâng cao thu nhập cho người lao động, đặc biệt là ở khu vực nông thôn.

Quân Lâm